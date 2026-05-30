Nyhetsöversikt: Marathonseger, tragedi i Afghanistan, våld i Gaza och mer

Kenyanen Edwin Kiptoo vann Stockholm Marathon. Tolv barn omkom i lastbilsolycka i Afghanistan. Israeliska soldater vittnar om dödsskjutningar i Gaza. Trumps popularitet sjunker. Svensk fotbollsspelare skadad.

Kenyanen Edwin Kiptoo krossade konkurrensen i Stockholm Marathon på tiden 2.10,46. Den 32-årige debuterande löparen vann med över en minuts marginal före landsmannen Luke Kiprop (2.11,53).

Trea blev etiopiern Gezu Anbese Desu på 2.13,31. Kiptoo visade prov på stark löpning genom hela loppet och kunde hålla ett högt tempo trots värmen. Vinsten innebär ett genombrott för Kiptoo som tidigare främst tävlat på halvmaraton. I startfållan på Lidingövägen samlades tusentals löpare inför starten klockan 12, medan nationalsången spelades och deltagarna gjorde de sista förberedelserna - från att knyta skorna till att kontrollera spellistan.

SvD var på plats för att fånga folkfesten, och löpare uppmuntrades att vinka till fotograf-Josefine och reporter-Therese. Samtidigt inträffade en tragisk olycka i östra Afghanistan där tolv barn och åtta vuxna omkom när en lastbil vält. Enligt en talesperson för Laghmanprovinsens guvernör fanns afghanska familjer som återvände från Pakistan i lastbilen. Dödliga trafikolyckor är vanliga i Afghanistan på grund av farlig körning, bristande reglering och dåliga vägar efter årtionden av konflikter.

I Gaza fortsätter våldet trots en skakig vapenvila som varit i kraft sedan oktober 2025. Israeliska soldater har i anonyma intervjuer beskrivit hur palestinier dödas godtyckligt, däribland lekande barn som närmat sig den gula linjen som skiljer den israeliska zonen från den palestinska. En reservsoldat i 20-årsåldern berättade om hur kollegor jublade efter att ha beskjutit ett fordon med palestinier, med dödlig utgång. AP har tagit del av dokumentation som bekräftar flera dödsfall bland barn under vapenvilan.

Israel har också placerats på en svart lista över länder som anklagas för sexuellt våld i konfliktzoner, tillsammans med Ryssland, vilket Israel kraftigt kritiserat. I USA sjunker godkännandet av president Trumps arbete - i Fox News senaste mätning svarade bara 39 procent att han gör ett bra jobb. Inrikespolitiska frågor och internationella utspel har påverkat förtroendet.

I Sverige har en man i 60-årsåldern avlidit efter ett misstänkt mordförsök i Ronneby - han påträffades svårt skadad i ett trapphus och fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen utreder händelsen. Inom idrotten har den svenske Juventusspelaren Emil Holm ådragit sig en muskelskada som håller honom borta i flera veckor. Assisterande förbundskapten uttryckte besvikelse: "Det är jättetråkigt för Emil och för oss.

Vi vill ha alla friska, det är en smäll för honom och för oss.

" I Laos har ytterligare fyra personer räddats från en översvämmad grotta där sju varit instängda sedan i onsdags, enligt rapporter. Räddningsinsatsen fortsätter för de sista två som fortfarande är kvar i grottan





