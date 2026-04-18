Nyhetsöversikt: Mordförsök i Skellefteå, hundattack i Jordbro och filminspelning orsakar falsklarm

En sammanfattning av helgens händelser: Man gripen misstänkt för mordförsök i Skellefteå, två personer skadade i hundattack i Jordbro, filminspelning misstogs för misshandel i Göteborg, misshandel i Mellerud, dödsskjutning i Kiev, påven bemöter kritik från Trump, man anhållen misstänkt för mord i Malmö och trafikolycka på E4.

Under lördagskvällen har polisen gripit en man i Skellefteå misstänkt för ett grovt brott, närmare bestämt ett mordförsök. Larmet kom till polisen vid 20-tiden gällande ett allvarligt incident i en bostad. Där påträffades en kvinna med allvarliga skador, och hon fick omedelbart föras till sjukhus med ambulans. Polisen meddelar via sin webbplats att omfattande utredningsåtgärder nu genomförs för att klarlägga händelseförloppet.

I Jordbro har två personer blivit bitna av en hund, vilket polisen rapporterar om. En av de drabbade har ådragit sig betydande skador och har behövt transporteras till sjukhus för vård. Ägaren till hunden är en av de skadade. Enligt uppgifter från polisens presstalesperson Ola Österling har personerna fått bett i händer och armar, där en av dem även har blivit biten i mage och ben. Det rör sig om en så kallad kamphund. Polisen har säkrat situationen på plats och hunden är nu inlåst i ett rum, med planerat omhändertagande. Utredning pågår gällande brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter, samt vållande till kroppsskada.

I Göteborg avbröts en filminspelning vid Masthuggskajen efter att polisen fått flera samtal om en pågående misshandel strax före klockan 18 på lördagen. Vittnen beskrev hur flera personer sparkade på ett liggande offer. Vid ankomst till platsen kunde polisen konstatera att det rörde sig om en iscensatt scen för en filminspelning. Polisen lämnade platsen med en tydlig uppmaning till filmteamet att framöver informera polisen om liknande aktiviteter. Dessutom utreds ett fall av grov misshandel i Mellerud där en man i 70-årsåldern blev utsatt för sparkar mot huvudet på Storgatan vid 15.30-tiden. Mannen fördes till sjukhus med okänt skadeläge. Två personer, en man i 65-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern, har gripits i närområdet och misstänks för grov misshandel. Mannen misstänks även för försök till misshandel och förolämpning.

I Ukrainas huvudstad Kiev har flera personer dödats och ett okänt antal skadats till följd av en skjutning som inträffade på lördagseftermiddagen. Händelsen ägde rum i en livsmedelsbutik i Holosijivskyj-distriktet. Polis och specialstyrkor har kallats till platsen, och motivet bakom dådet är ännu oklart. Påven Franciskus har uttalat sig om att hans tidigare uttalanden inte var avsedda som svar på kritik från Donald Trump, och att han inte har något intresse av en debatt med USA:s president. Påven förtydligade att ett uttalande om hur tyrannier ödelägger världen, som tolkats som en hänvisning till Trump, hade skrivits långt innan presidentens kommentarer om påvens fredsbudskap. Han beklagade att uttalandet uppfattades som ett försök att inleda en ny debatt.

I Jordbro, söder om Stockholm, har en man gripits misstänkt för grov misshandel. Polisen larmades till ett bostadshus klockan 15.04 på lördagen, och mannen kunde gripas en timme senare. Polisen har valt att inte ge ytterligare kommentarer kring omständigheterna kring gripandet med hänvisning till integritetsskäl. Flera personer har förts till sjukhus, dock utan livshotande skador, men med en oklar skadebild.

I Malmö utreder polisen ett misstänkt mord i Limhamn. En man i 60-årsåldern har anhållits misstänkt för mord på en kvinna i 60-årsåldern. Polisen larmades strax innan midnatt på fredagen och fann kvinnan död i en bostad. Omständigheterna kring dödsfallet bedöms som oklara och händelsen rubriceras därför som mord. En person greps initialt och platsen spärrades av. Enligt uppgifter ska den misstänkte ha befunnit sig i bostaden och själv larmat polisen. Han har anhållits som skäligen misstänkt, vilket är en lägre misstankegrad, för mord.

Slutligen inträffade en trafikolycka på E4 i höjd med Tureberg under lördagseftermiddagen där en personbil och en motorcykel var inblandade. Räddningstjänst och ambulanshelikopter befann sig på platsen, och E4 fick initialt stängas av i södergående riktning





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyhetsöversikt: Talman, Bonniers Breakit-köp, Kungens besök och läkemedelsbeslutSammanfattning av aktuella nyheter som inkluderar domen mot en 16-åring för ofredande av talmannen, Bonniers förvärv av Breakit, kung Carl XVI Gustafs besök i Ukraina och regionernas avrådan från alzheimerläkemedlet Leqembi.

Read more »

Nyhetsöversikt: Försvunnen flicka i Lund, internationella spänningar kring Iran och Hormuzsundet, samt trafikutredningar och kungabesökEn sammanfattning av dagens viktigaste händelser, inklusive polisens sökande efter en försvunnen flicka i Lund, USA:s påståenden om en vapenvila mellan Israel och Libanon, oklara uttalanden från Iran gällande kärnteknik, samt rapporter om en öppen Hormuzsundet som påverkar globala marknader. Dessutom rapporteras trafikolyckor, en bortglömd låda med spindlar i Tyskland, identifiering av en avliden kvinna i Sverige, samt Sveriges statsminister och kungens internationella engagemang.

Read more »

Varning för gräsbränder, kändisars bortgång och trafikbrott: Veckans nyhetsöversiktSMHI varnar för ökad brandrisk i stora delar av landet till följd av torr vegetation. Dessutom rapporteras om kända personers bortgång, allvarliga trafikbrott där även poliser är inblandade, samt en fransk kvinnas återkomst efter vistelse i amerikanskt förvar. Även nya uppgifter om Trumps byggplaner i Vita huset, ett oklart dödsfall i Limhamn och tekniska problem hos Trafikverket belyses. Isabella Löwengrip reflekterar över Moderaternas utmaningar med kvinnliga väljare och sin egen politiska framtid.

Read more »

Nytt gäng i Skellefteå – ledaren åtaladEtt nytt gäng utmanar Dalennätverket om narkotikamarknaden i Skellefteå. De kallar sig MTF. Nu står nätverkets utpekade ledare åtalad för att ha försökt köpa va

Read more »

– Två hundbitna söder om StockholmTvå personer har blivit bitna av en hund i en lägenhet i Jordbro söder om Stockholm.

Read more »

Veckans Nyhetsöversikt: Skellefteåbråk, Wests Avbokningar och HundattackEn sammanfattning av veckans mest uppmärksammade nyheter, inklusive ett mordförsök i Skellefteå, Kanye Wests fortsatta problem med avbokningar, en allvarlig hundattack i Jordbro samt en återkallelse av barnmat i Österrike på grund av misstänkt sabotage. Dessutom rapporteras om en ny premiärminister i Ungern, dödsfall inom amerikansk immigrationstjänst och en ny filmfestival i Malmö.

Read more »