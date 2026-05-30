Nyhetsöversikt: Olycka, återkallelse, politik och sport

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: dödsolycka med bogserbåt utanför Piteå, hjärtstopp under Stockholm Marathon, Coop återkallar ägg, nya vallöften från Liberalerna och Moderaterna, samt svensk framgång i beachvolley.

En person omkom när en bogserbåt sjönk utanför Piteå i juni förra året. Statens haverikommission (SHK) har nu presenterat sin rapport om olyckan. Enligt rapporten förstod inte besättningen att fartyget var på väg att sjunka på grund av flera samverkande faktorer: ett trasigt larm, begränsade kunskaper och hög arbetsbelastning.

Evakueringen inleddes därför för sent. SHK skriver att orsaken till förlisningen var att en stor mängd vatten trängde in i en vattentät sektion, sannolikt till följd av en mindre skrovskada. Det trasiga larmet gjorde att besättningen inte insåg att man tog in vatten. Rederiets ägare säger till Piteå-Tidningen att haverikommissionen spekulerar om att det varit en grundstötning och att det inte är förenligt med verkligheten.

Under lördagen genomfördes Stockholm Marathon i värmen, med 20 302 startande. Under loppet drabbades en löpare av hjärtstopp strax före målet på Stockholms stadion. Han fick akutsjukvård på plats och fördes sedan till sjukhus med ambulans, vid medvetande enligt loppets presschef Lorenzo Nesi. Samtidigt återkallar Coop ägg av sitt egna märke på grund av risk för salmonella.

Återkallelsen gäller flera förpackningsstorlekar och bäst-före-datum. Coop uppger att salmonella har påvisats i hönsens stallmiljö men inte i packeriet vid förpackningen, och att åtgärden är en försiktighetsåtgärd. På Järvaveckan lanserade Liberalernas ledare Simona Mohamsson ett nytt vallöfte: en demokratisk friluftsdag för barn i utanförskapsområden. Hon vill se en särskild bildningssatsning så att dessa barn kan besöka Sveriges viktigaste museer och kulturinstitutioner.

Moderaterna presenterade under samma vecka ett förslag som kallas rätt att köpa, vilket skulle ge hyresgäster i kommunala bostäder utökad möjlighet att köpa sin bostad och ombilda till bostadsrätter. Förslaget, som bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa beskriver som en egnahemsrörelse för förorten, kräver att minst två tredjedelar av hyresgästerna röstar för köp. I nuläget krävs hyresvärdens godkännande.

I USA överväger president Donald Trump att ställa in en serie konserter under landets 250-årsjubileum efter att flera artister hoppat av. Trump skriver på Truth Social att han istället kan hålla tal, och kallar sig världens största publikmagnet, större än Elvis. Flera artister uppger att de känt sig vilseledda om evenemangets politiska kopplingar. I Ankara talade Turkiets avsatte oppositionsledare Özgur Ozel inför tiotusentals åskådare under lördagen, enligt Reuters.

Inom sporten är beachvolleyduon David Åhman och Jonatan Hellvig klara för semifinal i världscupturneringen i Ostrava, Tjeckien. I kvartsfinalen mötte de nederländarna van de Velde och de Groot. Trots en tuff start med förlust i första set (13-21) och underläge i andra, vände svenskarna och vann andra set med 21-19 samt tredje med 15-6. Därmed avancerade de till semifinal





