Nyhetsöversikt: Polis utsatt för raketattack, internationella konflikter och ebolautbrott

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: polis utsatt för raketattack i Sverige, amerikansk nedskjutning av iranska drönare, israelisk attack i Libanon, skottlossning i Ohio, blixtnedslag i Norge, SpaceX-notering och ebolautbrott.

Under gårdagskvällen fick en polispatrull en raket skjuten nära sig från ett förbipasserande fordon i samband med att de halade flaggan. Patrullen körde ikapp och stoppade fordonet.

En man i 25-årsåldern är nu misstänkt för framkallande av fara för annan, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot ordningslagen. Ingen av poliserna skadades. Internationellt har USA:s militär skjutit ned två iranska drönare som hotade sjötrafiken i Hormuzsundet, enligt Central Command. Tidigare under natten uppgav USA att de attackerat iranska radaranläggningar, vilket besvarades med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain.

I södra Libanon dödades två personer och 22 skadades i en israelisk attack mot staden Saksakiyeh, trots att en vapenvila nyligen förlängts. I Toledo, Ohio, skedde en skottlossning på Old West End-festivalen där flera personer fördes till sjukhus. Vittnen såg minst fem skadade, och polisen söker efter en eller flera gärningsmän. I Norge omkom elva kor i ett blixtnedslag under ett kraftigt oväder i Våler.

Djurskötaren Eli Rusten möttes av en förödande syn. I Sverige återfanns en sexårig pojke i Uppsala efter att ha försvunnit på sin rosa sparkcykel vid Kvarngärdesskolan; han mådde bra. En man i 30-årsåldern fördes till IVA i Kalmar efter en oljebrand i Tvärskog. Svenska småsparare får möjlighet att teckna aktier i SpaceX inför en historisk börsnotering.

Aktierna kostar 135 dollar per styck, med en total värdering på 1 770 miljarder dollar. En bil voltade på riksväg 70 öster om Mora; en man i 85-årsåldern fördes till sjukhus. En cyklist i 20-årsåldern blev påkörd av en äldre kvinna i Uppsala och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Slutligen har antalet bekräftade ebolafall i Östafrika stigit till 471, med 82 dödsfall, främst i Kongo-Kinshasa. Världshälsoorganisationen varnar för en kraftig ökning





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