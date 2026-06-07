Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Nyhetsöversikt: Polis utsatt för raketattack, internationella konflikter och ebolautbrott

Nyheter News

Nyhetsöversikt: Polis utsatt för raketattack, internationella konflikter och ebolautbrott
PolisInternationelltVapen
📆2026-06-07 04:22:00
📰Expressen
86 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 63%

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: polis utsatt för raketattack i Sverige, amerikansk nedskjutning av iranska drönare, israelisk attack i Libanon, skottlossning i Ohio, blixtnedslag i Norge, SpaceX-notering och ebolautbrott.

Under gårdagskvällen fick en polispatrull en raket skjuten nära sig från ett förbipasserande fordon i samband med att de halade flaggan. Patrullen körde ikapp och stoppade fordonet.

En man i 25-årsåldern är nu misstänkt för framkallande av fara för annan, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot ordningslagen. Ingen av poliserna skadades. Internationellt har USA:s militär skjutit ned två iranska drönare som hotade sjötrafiken i Hormuzsundet, enligt Central Command. Tidigare under natten uppgav USA att de attackerat iranska radaranläggningar, vilket besvarades med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain.

I södra Libanon dödades två personer och 22 skadades i en israelisk attack mot staden Saksakiyeh, trots att en vapenvila nyligen förlängts. I Toledo, Ohio, skedde en skottlossning på Old West End-festivalen där flera personer fördes till sjukhus. Vittnen såg minst fem skadade, och polisen söker efter en eller flera gärningsmän. I Norge omkom elva kor i ett blixtnedslag under ett kraftigt oväder i Våler.

Djurskötaren Eli Rusten möttes av en förödande syn. I Sverige återfanns en sexårig pojke i Uppsala efter att ha försvunnit på sin rosa sparkcykel vid Kvarngärdesskolan; han mådde bra. En man i 30-årsåldern fördes till IVA i Kalmar efter en oljebrand i Tvärskog. Svenska småsparare får möjlighet att teckna aktier i SpaceX inför en historisk börsnotering.

Aktierna kostar 135 dollar per styck, med en total värdering på 1 770 miljarder dollar. En bil voltade på riksväg 70 öster om Mora; en man i 85-årsåldern fördes till sjukhus. En cyklist i 20-årsåldern blev påkörd av en äldre kvinna i Uppsala och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Slutligen har antalet bekräftade ebolafall i Östafrika stigit till 471, med 82 dödsfall, främst i Kongo-Kinshasa. Världshälsoorganisationen varnar för en kraftig ökning

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Expressen /  🏆 19. in SE

Polis Internationellt Vapen Hälsa Olyckor

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sju döda i israeliska attacker i södra LibanonSju döda i israeliska attacker i södra LibanonMinst sju personer uppges ha dödats i israeliska attacker i staden Tyr i södra Libanon. Israel varnar för att fler anfall är nära förestående, bland annat i Sarafand.
Read more »

Harder osäker inför Sverige: 'Det påverkar' - SverigeHarder osäker inför Sverige: 'Det påverkar' - SverigeODENSE. Den danska stjärnan Pernille Harder har dragits med skada. Det gör att hon är ett osäkert kort inför VM-kvalmatchen mot Sverige. - Jag hade kunnat ge ett klassiskt tränarsvar, men det påverkar, säger Tony Gustavsson.
Read more »

JUST NU: Så startar Sverige mot Danmark - SverigeJUST NU: Så startar Sverige mot Danmark - SverigeSverige ställs mot Danmark i VM-kvalet. Avspark är klockan 19.15.
Read more »

Minst 20 döda i Israels attacker på Libanon; Nasdaq backar kraftigtMinst 20 döda i Israels attacker på Libanon; Nasdaq backar kraftigtIsrael har attackerat över 40 mål i Libanon vilket lett till minst 20 dödade. Samtidigt sjönk Nasdaq över 4 procent på grund av oro för höjda räntor. I Sverige utrymdes en tågstation i Malmö efter misstänkt farligt föremål och en man skadades vid olycka i Gröna Lund. Svenskt damlandslag förlorade mot Danmark i fotboll.
Read more »



Render Time: 2026-06-07 07:22:35