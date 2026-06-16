Nyhetsöversikt: Polisens insatser och internationella händelser

En sammanfattning av dagens nyheter: misstänkt farligt föremål i Kista, svensk gripen i Turkiet, Norwegian köper Nordic Leisure, uppdatering i Rönningemordet, motorcykelolycka, blottare i Örebro, explosion i Hagsätra, knivskärning i Västerås och strider i Libanon.

På tisdagsförmiddagen larmades polisen om ett misstänkt farligt föremål i Kista, västra Stockholm. Föremålet hittades vid en byggarbetsplats och transporterades bort av Nationella bombskyddet. Det bedömdes senare som ofarligt.

En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Turkiet misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till försök till mord, skriver polisen. Han har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är nu frihetsberövad i Turkiet. Mannen misstänks bland annat ha medverkat vid smuggling av narkotika till Sverige och distribution av narkotikan i Stockholm. Flygbolaget Norwegian har ingått avtal om att köpa Petter Stordalens Nordic Leisure Travel Group, enligt ett pressmeddelande.

Affären innebär bland annat att Norwegian förvärvar Ving och Sunclass. Köpet värderas till 7,94 miljarder kronor, skriver Norwegian. Affären väntas bli klar i slutet av året. Åklagaren har återigen begärt förlängd åtalstid i det så kallade Rönningemordet.

Nytt sista datum är den 21 juli, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten. Vi inväntar fortfarande bland annat svar på en större mängd tekniska undersökningar och sammanställning av utredningsmaterial. Vidare ska fortsatta förhör med den misstänkte hållas. Utredningen beräknas att vara klar efter sommaren och åtal väcks tidigast i september, säger senior åklagare Markus Hankkio, som leder förundersökningen.

I slutet av december mördades 25-åriga My i Rönninge. Vilma Andersson, 26, sitter häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. En motorcykelförare har vält utanför Götene. När räddningstjänsten kom till platsen ska både föraren och motorcykeln ha legat på vägbanan, enligt SVT Väst.

En ambulanshelikopter har tillkallats till olycksplatsen. Skadeläget är oklart men mannen är vid metvetande, skriver SVT. Polis i Örebro har under natten fått larm om att en man har blottat sig. Iakttagelsen är gjord från ett bostadshus så personen har inte varit fysisk eller närgången på något sätt, säger Anders Dahlman, presstalesperson vid polisen.

Polispatruller har sökt i området utan att kunna lokalisera gärningspersonen, skriver polisen på sin hemsida. En port till ett flerfamiljshus i Hagsätra i södra Stockholm har fått mindre skador efter en explosion natten till tisdag, rapporterar SVT Nyheter. Det var vid klockan 03.20 som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i ett bostadsområde. En port har fått mindre skador, säger ledningsbefäl Ludvig Sääf till SVT.

Det är ännu oklart vad som har exploderat. Två tonåringar har skurits med ett vasst föremål i Västerås under måndagskvällen. Först fick polisen ett larm från en pojke i Råby. Han uppgav att han blivit knivhuggen.

Han har en skada i huvudet som tyder på att han har blivit skadad av ett vasst föremål, säger Joar Källman, befäl hos polisen. Pojken fördes till sjukhus med ambulans. En kort tid senare kom nästa larm. Bara några hundra meter från den första brottsplatsen hade ytterligare en skadad man hittats av en person i allmänheten.

Skadeläget är oklart, men båda var vakna och talbara, säger Joar Källman. Huvudteorin är att det är en isolerad händelse, att det hänt vid samma tillfälle, och att det inte finns någon fara för allmänheten. Polisen får knapphändigt med information från de skadade och har därför inget signalement på gärningspersonen. Händelsen är rubricerad som försök till mord och grov misshandel.

Trots överenskommelsen mellan USA och Iran, där bland annat en vapenvila mellan Israel och Hizbollah ska ingå, fortsätter striderna i Libanon. Hizbollah uppger att man under måndagen gett sig på israeliska stridsvagnar och fordon med drönare, raketer och artilleri. Samtidigt uppger den israeliska armén att flygvapnet genomfört attacker mot Hizbollah-krigare vid minst fyra tillfällen.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har inte kommenterat avtalet mellan USA och Iran särskilt tydligt, men han har under dagen sagt att han och Donald Trump inte alltid är överens. Han säger också att Israel inte kommer att dra sig tillbaka från södra Libanon, Gaza eller Syrien





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