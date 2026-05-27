Nyhetsöversikt: Polisinsats i Malmö, Matthew Perrys assistent döms, drottning Sonja på sjukhus och mer

En sammanfattning av onsdagens nyheter: polisinsats i Malmö, dom i Matthew Perry-fallet, drottning Sonja inlagd, tennisöverraskning i Franska mästerskapen, Norge i kärnvapendialog med Frankrike, ebolautbrottet i Uganda, börsras och Mats Hellströms bortgång.

Polisen genomförde på onsdagskvällen en insats i centrala Malmö. Exakt vad ärendet gäller ville man inte gå in på, inte heller om någon person är frihetsberövad.

Samtidigt hittades en blodig man vid klockan 19.48 i stadsdelen Araby i Växjö. Mannen misstänks ha skadats av ett vasst tillhygge och fördes med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. I en annan del av världen dömdes Matthew Perrys assistent Kenneth Iwamasa till 3 år och 5 månaders fängelse för att ha försett skådespelaren med den dos ketamin som avslutade hans liv.

Iwamasa jobbade som Perrys personliga assistent i flera år och hjälpte honom att injicera ketamin i princip dagligen. Han hävdade att han inte kunde säga nej när hans chef bad om det. Enligt Perrys familj hade assistenten anställts i tron att han skulle hjälpa till att hålla Perry nykter och drogfri. På den internationella arenan sade USA:s president Donald Trump att han är inte nöjd med förhandlingarna med Iran, vilket dämpade förhoppningarna om en fredsuppgörelse.

USA:s tidigare justitieminister Pam Bondi har diagnostiserats med sköldkörtelcancer och har opererats. Bondi, 60, avskedades av Trump i april efter irritation över bland annat Epsteindokumenten. Hon ersätts tills vidare av tidigare vice justitieminister Todd Blanche. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus till följd av hjärtproblem.

Det norska kungahuset meddelade att drottningen har förmaksflimmer och hjärtsvikt och är inlagd några dagar för undersökningar och observation. Under söndagen sjukskrevs hon efter en undersökning på Rikshospitalet i Oslo. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste ebolautbrottet i Uganda är under 25 procent, men varnar för att spridningen är större än tidigare känt. Hittills har sju fall rapporterats, varav ett dödsfall.

Inom sportvärlden vann ukrainskan Julija Starodubtseva oväntat mot Jelena Rybakina i Franska mästerskapen. Det krävdes ett supertiebreak där Starodubtseva, rankad 55:a i världen, gick vinnande ur striden med 10-4. Det gav avancemang med 2-1 i set. Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel.

Den som vill se längdskidornas långloppscup Ski Classics i vinter får leta bortom SVT. Kanalen kommer inte att sända tävlingarna framöver, vilket inte direkt beror på sparpaketet enligt kanalen. På ekonomisidan stängde Stockholmsbörsen på minus 0,2 procent för breda OMXS-index. Volvo Cars aktie lyfte 7 procent efter uppgörelse med Trumpregeringen om undantag från importregler.

Saab föll 0,7 procent trots nyheten om att Kanada inleder förhandlingar om köp av övervakningssystemet Global Eye. Oljepriset sjönk 3 procent till 96,70 dollar per fat på hopp om fred mellan USA och Iran. Slutligen har Norge ingått ett avtal med Frankrike om kärnvapendialog, kallat Narvikavtalet, där länderna bland annat förbinder sig att stödja varandra militärt. Sedan tidigare är Sverige med i kärnvapendialogen.

Mats Hellström, tidigare riksdagsledamot och minister, har avlidit. Han satt i riksdagen från 1969 till 1996 och var bland annat utrikeshandelsminister och jordbruksminister. Från 2002 till 2006 var han landshövding i Stockholms län och dessförinnan ambassadör i Tyskland





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polisinsats Domstolsnyheter Kungahuset Sport Internationella Relationer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA attackerar Iran, Chile drabbas av jordbävning och mordförsök i MalmöAmerikanska styrkor har attackerat robotbaser och iranska fartyg i södra Iran. I Chile har en jordbävning med magnituden 6,9 inträffat och en man har misstänkts för mordförsök i Malmö.

Read more »

Falska trafikbötes‑sms, ovanliga polisärenden och rättsliga domar i nationell nyhetsöversiktTrafikverket varnar för bluff‑sms, polisen hanterar en sexdocka i Malmö, en ung pojke omkommer i en sprängladdning, Lundsbergs skola granskas för diskriminering, psykiatrirelaterade budgetfrågor i Stockholm samt kritiska rättegångar mot klimataktivister och en tragisk tåg‑busskollision i Belgien.

Read more »

Norges drottning inlagd på sjukhusNorges drottning Sonja har lagts in på sjukhus till följd av hjärtproblem.

Read more »

Drottning Sonja fick temporär pacemaker efter hjärtproblem - Norskt hov meddelarNorska drottning Sonja har insatt en temporär pacemaker efter att ha drabbats av hjärtproblem. Hon transporterades med ambulanshelikopter till sjukhus efter att ha fått andnöd under påsklovet i Sikkilsdalen. Kung Harald har också haft hälsoproblem med infektioner de senaste åren.

Read more »