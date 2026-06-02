Nyhetsöversikt: Terroråtal, ungdomsbrottslighet och trafikstörningar

Sammanfattning av dagens nyheter: åtal för terroristorganisation, narkotikabrott bland ungdomar i Tromsö, rån i Göteborg, stalkning av Sabrina Carpenter, samt trafikproblem på E4/E20 och tågbanearbeten.

En person har åtalats för deltagande i terroristorganisation, enligt ett uttalande från kammaråklagare Lars Hedvall. Det är första gången åtal väcks för deltagande i den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult.

Gruppen har kopplats till flera grova våldsdåd, bland annat mord. Gärningen omfattar uppbyggandet av en svensk MKY-cell, rekrytering och spridning av propagandamaterial. Hedvall betonar att brottet bedöms som grovt. I Tromsö ser polisen en oroande utveckling där ungdomar så unga som 15 år dras in i allvarlig narkotikabrottslighet, ofta i samarbete med svenska kriminella nätverk.

Polischef Astrid Nilsen säger att man tar situationen på största allvar. Samtidigt har fyra maskerade män i 18-årsåldern gripits efter ett rån i Västra Frölunda, Göteborg. De trängde sig in i en bostad och rånade ett medelålders par under hot och våld. Polisen kunde gripa dem i närheten.

I nöjesvärlden har popstjärnan Sabrina Carpenter fått ett kontaktförbud utfärdat mot en 31-årig man som misstänks för stalkning. Mannen försökte ta sig in i hennes hem vid flera tillfällen. Carpenter uttrycker rädsla för sin säkerhet i rättshandlingar. På trafikfronten orsakar en olycka på E4/E20 i Fittja stora köer i morgonrusningen, med endast ett körfält öppet mot Stockholm.

Även tågtrafiken påverkas av banarbeten mellan 1 och 5 juni. Slutligen har Halebops mobilkunder meddelats att deras abonnemang flyttas över till Telia från juni, utan påverkan på tjänsten. Charli XCX släpper sitt album Music, fashion, film den 24 juli, med ett svartvitt omslag föreställande Marc Jacobs, Martin Scorsese och John Cale. Svenska filmer visas på festivalen Swedish Film Goes Capri i juni, med regissörer och skådespelare på plats





