Nyhetsöversikt: Trafikolyckor, ekonomiska investeringar och internationella spänningar

En sammanfattning av aktuella nyhetshändelser, inklusive trafikolyckor, ekonomiska investeringar, it-angrepp, inflation, tekniska problem, våld, nedriven kontaktledning, internationella förhandlingar och en stulen buss. Nyheterna spänner över ett brett spektrum av ämnen, från lokala händelser till globala frågor.

En rad händelser har präglat nyhetsbilden. På E4:an mellan Gränna och Jönköping har en kollision inträffat mellan en lastbil och en personbil, vilket orsakat trafikstörningar i södergående riktning. Polis och ambulans är på plats, men det finns inga rapporter om livshotande skador.

Samtidigt har en busschaufför i Göteborg anmält misshandel efter att ha blivit slagen av en passagerare vid Frölunda torg. Passageraren, som inte hade giltig biljett, är nu misstänkt för våld mot tjänsteman. Busschauffören har i sin tur anmälts för ofredande. En tidigare utredning gällande ett omfattande it-angrepp mot it-leverantören Miljödata, där uppgifter om över 1,5 miljoner svenskar läckte, har lagts ner på grund av otillräcklig bevisning.

I näringslivet har det skett betydande investeringar. Ståltillverkaren Stegra får ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder euro från ett konsortium lett av Wallenberg Investments för att färdigställa en stålanläggning i Boden. Denna investering ger konsortiet en ledande ägarposition i företaget. Inflationstakten i mars har legat stilla på 0,5 procent enligt KPI, medan KPIF visar en liten minskning till 1,6 procent. Drivmedelspriserna steg, medan elpriserna sjönk, vilket förklarar den oförändrade inflationen. Även Skatteverkets e-tjänster har drabbats av tekniska problem, vilket hindrar inloggning.

Vidare har polisen i Vänersborg larmats om en man i 40-årsåldern som blivit slagen med ett tillhygge av två maskerade personer. Mannen vårdas på sjukhus och polisen söker efter gärningsmännen. Tågtrafiken mellan Eskilstuna och Flen har stoppats på grund av en nedriven kontaktledning, vilket förväntas påverka trafiken fram till onsdag morgon.

I internationella sammanhang har Pakistan föreslagit att vara värdland för en ny runda av fredsförhandlingar mellan USA och Iran, efter ett möte som inte ledde till konkreta resultat. En 14-årig norsk pojke stoppades i Stenungsund efter att ha stulit och kört en norskregistrerad stadsbuss över gränsen. Slutligen ser Kanadas premiärminister Mark Carney ut att säkra en majoritetsregering efter val för att tillsätta tre tomma platser i parlamentet, vilket skulle innebära att regeringen kan stifta lagar utan stöd från oppositionen.





