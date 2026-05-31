Nyhetsöversikt: USA-attacker, ebola, mordförsök och mer

En sammanfattning av de senaste händelserna: USA:s attacker mot smugglare fortsätter, ebola-situationen i Kongo-Kinshasa förvärras, Venezuela kräver nyval, Softbank investerar i AI, samt flera svenska nyheter om brott, olyckor och återkallelser.

För tredje natten i rad har USA :s militär genomfört attacker mot påstådda narkotikasmugglare i östra Stilla havet, med tre dödsoffer som följd. Detta efter att tidigare attacker under fredag och lördag krävt ytterligare sex liv.

Totalt har över 200 personer dödats sedan september i fjol, enligt Southern command. Inga konkreta bevis har dock presenterats från amerikanskt håll, vilket väcker kritik från människorättsorganisationer. Samtidigt varnar Läkare utan gränser för en alarmerande ebola-situation i Kongo-Kinshasa, med över 1 000 misstänkta fall och snabb smittspridning. Biträdande direktören Alan Gonzalez beskriver läget som djupt oroande.

I Venezuela efterfrågar den tidigare presidentkandidaten Edmundo González Urrutia ett nytt presidentval, fem månader efter Delcy Rodríguez övertagande. Han lever i exil i Spanien men ses av många som den rättmätige vinnaren av 2024 års val. USA har erkänt Rodríguez och lättat på sanktioner, men några valförberedelser syns inte. Inom teknikvärlden satsar Softbank 75 miljarder euro på AI-infrastruktur i Frankrike, varav 45 miljarder euro går till datacenter i Hauts-de-France fram till 2031.

I Sverige har en man i 35-årsåldern gripits misstänkt för mordförsök i Östersund efter ett bråk där en 40-årig man fick allvarliga skador med tillhygge. I Trollhättan föll en person ur en bil i farten och fördes till sjukhus; föraren misstänks för vårdslöshet i trafik och drogpåverkan. I Piteå har Statens haverikommission presenterat sin rapport om bogserbåten som sjönk i juni 2024 med en omkommen.

Besättningen missförstod att fartyget var på väg att sjunka på grund av trasigt larm, begränsade kunskaper och hög arbetsbelastning. Rederiets ägare ifrågasätter dock slutsatserna. Under Stockholm Marathon i lördags fick en löpare hjärtstopp men återfick medvetandet efter akut vård vid stadion. Coop återkallar flera partier ägg av eget märke efter salmonellafynd i stallet, som en försiktighetsåtgärd. Inga ägg från packeriet har påvisats med salmonella





WHO: Ebola kan stoppas – Senaste nytt om ebolautbrottet i Kongo-KinshasaDen 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över att det spridits i flera veckor innan det. Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder. Följ SVT:s liverapportering här.

WHO bekräftar nytt ebolautbrott i Kongo-KinshasaDen 15 maj rapporterade WHO ett nya ebolautbrott i Kongo-Kinshasa med tio bekräftade och 223 misstänkta dödsfall. WHO:s generaldirektör Tedros besökte drabbade områden och betonade att viruset kan stoppas utan reseförbud. Afrikanska unionen meddelade att ett vaccin mot den ovanliga varianten kan vara klart innan årsskiftet. 100 ton skyddsutrustning levererades till Bunia för att stödja insatserna.

WHO-chef besöker eboladrabbad region i Kongo-Kinshasa samtidigt som trafikstörningar pågår i StockholmVärldshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus är på plats i den eboladrabbade regionen Ituri i Kongo-Kinshasa för att utvärdera situationen och träffa berörda parter. Samtidigt uppstår störningar i Stockholms kollektivtrafik och på vägarna, och en försvunnen pojke hittas i Karlskoga. Aftonbladet uppmanar läsare att skicka in tips och video via sin tjänst.

Ebolautbrott i Kongo-Kinshasa: WHO sänder chef till epicentrum, EU trappar biståndEn ny ebolautbrott i östra Kongo-Kinshasa har lett till över 200 dödsfall. WHO-chef Tedros besöker området medan EU skickar utrustning och experter. Afrikaunionen hoppas på vaccin innan årsskiftet.

