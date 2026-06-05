Nyhetsöversikt: Xi Jinping besöker Nordkorea, USA omprövar Bosnien-närvaro, Trump stödjer kolindustrin

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: Xi Jinping besöker Nordkorea, USA omprövar sin närvaro i Bosnien, nya sanktioner mot Kuba, Trump stödjer kolindustrin, börsrapport, och mer.

Kinas president Xi Jinping kommer att besöka Nordkorea den 8-9 juni på inbjudan av landets diktator Kim Jong-Un, bekräftar båda ländernas statliga medier. Besöket markerar ett sällsynt möte mellan de två ländernas ledare och understryker Kinas roll som Nordkoreas främsta diplomatiska och politiska stöd.

Nordkorea är ett av världens mest isolerade länder och belagt med omfattande internationella sanktioner, vilket gör Kinas stöd avgörande för regimen. Xi Jinping tog emot Kim Jong-Un i Peking i september i fjol, och detta blir det första kinesiska ledarbesöket i Nordkorea på över ett decennium. Samtidigt meddelar USA att man kommer att ompröva sin militära närvaro i Bosnien-Hercegovina efter misslyckade förhandlingar om utnämningen av en ny hög representant i landet.

Det amerikanska utrikesdepartementet anklagar europeiska länder för obeslutsamhet och underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter inom det internationella organet PIC, som övervakar Daytonavtalet. Den höge representanten har särskilda befogenheter över lagar, men det råder oenighet om hur omfattande dessa ska vara. USA:s omprövning kan leda till minskad amerikansk närvaro i regionen, vilket skulle påverka den politiska balansen i Bosnien





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