Nyhetssvepet: NASA:s månbas, ishockeyseger och förbud mot kusinäktenskap

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: NASA planerar månbas efter 2030, kemikalietank imploderar, Sverige vinner i hockey-VM, Göteborgsvarvet slår rekord, träd faller i Uppsala, båtar försvunna och återfunna, tågstopp norr om Stockholm, Louvre-rån, förbud mot kusinäktenskap och villabrand.

NASA planerar att bygga en permanent bas på månen för att kunna husera astronauter under längre perioder, någon gång efter 2030. Detta är en del av Artemis-programmet som syftar till att återvända människor till månen och etablera en långsiktig närvaro.

Samtidigt har en kemikalietank imploderat på en okänd plats, med ett ännu inte officiellt bekräftat antal döda och skadade. Räddningstjänsten arbetar på platsen och utredning pågår. I sportvärlden har Sverige vunnit en avgörande match i ishockey-VM mot Slovakien med 4-2. Slovakien gjorde matchens första mål efter knappt fem minuter, men Sverige kvitterade genom Anton Frondell efter en kvart.

I den andra perioden ökade Ivar Stenberg och Jakob Silfverberg på ledningen, och Oliver Ekman-Larsson satte slutresultatet med en minut kvar av tredje perioden. Dessutom har Göteborgsvarvets halvmaraton för nästa år sålt slut på rekordtid, med rekordmånga kvinnor anmälda - 48 procent. Arrangören Madelene Gimlegård uttrycker glädje och tacksamhet över det enorma intresset. På andra nyhetsfronten har en rad incidenter inträffat.

Träd har fallit omkull på flera platser i Uppsala, troligen på grund av stormbyar. I Stockholms skärgård försvann tillfälligt tre båtar från en segelskola med barn ombord, men de återfanns strax före halv åtta på kvällen. Tågtrafiken norr om Stockholm stoppades på grund av en olycka vid Upplands Väsby, vilket påverkar pendel-, region-, fjärrtåg och Arlanda Express i båda riktningarna. I Paris rånades Louvren i oktober förra året, där tjuvar kom över smycken och juveler värda nästan en miljard kronor.

Ett undantagslöst förbud mot kusin- och andra nära släktingars äktenskap införs i Sverige från den 1 juli, efter enhälligt beslut i riksdagen. Det innebär att även utländska kusinäktenskap inte kommer att erkännas. Slutligen totalförstördes en villa i en brand i helgen, där räddningstjänsten möttes av en helt övertänd byggnad





SvD / 🏆 47. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rymdfart Olyckor Sport Brott Samhälle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DEBATT: Vill vi verkligen återinföra fattigskola i Sverige?Liberalernas senaste utbildningspolitiska förslag framstår som populistiska – och som ett svek mot de barn som behöver mest stöd, skriver Thomas Barow.

Read more »

Sverige rökfritt: 'Otrolig utveckling'Sverige har uppnått målet om att färre än fem procent av befolkningen röker regelbundet – och anses därmed vara rökfritt. – Det är en otrolig utveckling att man kan minska ett skadligt beteende så här pass mycket, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Read more »

Bogere uttagen i norska och svenska landslaget: 'Hon vill spela för Sverige' - SverigeCassandra Bogere har blivit uttagen i både Sveriges och Norges U23-landslag. Magnus Wikman menar att hon kommer ansluta till Sveriges samling. - Jag har pratat med henne flera gånger och hon vill spela för Sverige, säger U23-förbundskaptenen till Fotbollskanalen.

Read more »

Sverige vinner i ishockey-VM - flera nyheter från SverigeSverige vinner i ishockey-VM, träd faller i Uppsala, båtar försvinner i Stockholms skärgård och mer.

Read more »