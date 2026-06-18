Nytt ägande på Rapsbaggegatan i Bunkeflostrand - prisutvecklingen i området fortsätter att stiga

En detaljerad översikt över den senaste fastighetsaffären på Rapsbaggegatan 10 i Bunkeflostrand, inklusive köpare, säljare, pris och byggår. Artikeln belyser också prisutvecklingen i lokalområdet och för hela Skåne län med jämförelser mot Malmö kommun.

På Rapsbaggegatan 10 i Bunkeflostrand har nytt ägande skett. Anisa Juklen, 29, och Agon Kamberi, 30, är de ny köp ta ägarna medan Laura Cristina Chirica är säljaren.

Avslutningen av köpet skedde i maj 2026 med ett pris på 5 500 000 kronor. Fastigheten är ett kedjehus från 2017 med en boyta om 135 kvadratmeter. Det är värt att notera att en tomt på Brännmanetsgatan 35, bara några hundra meter från denna fastighet, såldes för mindre än en månad sedan till ett pris på 1 000 000 kronor. De senaste tolv månaderna har det skett 49 försäljningar av hus inom en kilometer radie från Rapsbaggegatan 10.

Det högsta priset inom denna peripheral var för fastigheten på Vresalmsgatan 9 som gick för 11 000 000 kronor. Under samma tidsram har det sålts totalt 135 bostäder i hela postorten Bunkeflostrand. Genomsnittspriset per kvadratmeter i området är 46 996 kronor. På länsnivå har priserna ökat med 4,2 procent under de senaste tolv månaderna.

Malmö kommun uppvisade en ökning på 4 procent under samma period medan övriga delar av Skåne län hade en prisökning på 2,3 procent. I genomsnitt ligger priset per kvadratmeter i Malmö kommun på 45 901 kronor jämfört med 32 676 kronor per kvadratmeter för hela länet. Bland de mest värdefulla transaktionerna i området under de senaste månaden kan nämnas Ängsdalsvägen 63 som såldes för 16 000 000 kronor och Stockrosgatan 1 med ett pris på 10 400 000 kronor





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