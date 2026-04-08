Nytt ägarbyte i Norrtälje: Villa på Rosättravägen byter ägare för 2,65 miljoner kronor

Josefin Teresa Mehany och Fredrik Gustav Hullberg från Stockholm har köpt en villa på Rosättravägen 63 i Norrtälje för 2 655 000 kronor. Vi analyserar försäljningen och tittar på den lokala fastighetsmarknaden, prisutvecklingen och de dyraste försäljningarna i Norrtälje.

Josefin Teresa Mehany och Fredrik Gustav Hullberg, båda 33 år från Stockholm, har blivit de nya ägarna till huset på Rosättravägen 63 i Norrtälje . Fastigheten, som byggdes 1968 och erbjuder en boyta på 80 kvadratmeter, har tidigare ägts av Arne Vilhelm och Alfhild Maj-Britt Karlsson. Ägarbytet genomfördes i mars 2026, och försäljningspriset uppgick till 2 655 000 kronor.

Denna affär belyser en intressant aspekt av fastighetsmarknaden i Norrtälje, där förändringar i prissättningen och försäljningsaktiviteten kan skifta snabbt. Jämfört med andra försäljningar i området, som exempelvis huset på Rosättravägen 3 som såldes för 1 000 000 kronor i mars föregående år, får man en förståelse för värderingsskillnader baserat på fastighetens storlek och läge. Denna analys kan vara väsentlig för potentiella köpare och säljare som vill förstå den lokala marknadsdynamiken.\Under de senaste tolv månaderna har det skett en rad försäljningar av bostäder i närheten av Rosättravägen 63. Faktum är att tre hus har sålts inom en kilometers avstånd från den aktuella fastigheten, vilket indikerar en aktiv marknad i detta område. Av dessa var Rosättra Gårdsväg 11 den dyraste försäljningen, med ett pris på 2 100 000 kronor. Denna typ av information är avgörande för att fastställa aktuella marknadsvärden och trender. Vidare visar en bredare analys att det totalt sålts 408 bostäder i postorten Norrtälje under samma period. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Norrtälje ligger på 38 708 kronor. Intressant nog visar statistik från de senaste tre månaderna en nedgång i villapriserna i Norrtälje kommun med 5,5 procent, medan priserna i länet som helhet har stigit med 0,8 procent. Denna divergens tyder på att lokala faktorer kan ha en större inverkan på priserna än de övergripande regionala trenderna. På ett års sikt syns en prissänkning på 2,2 procent i Norrtälje kommun, jämfört med en ökning på 0,5 procent i länet.\För att ge en mer komplett bild av fastighetsmarknaden i Norrtälje, är det värt att titta på de dyraste försäljningarna som skett under de senaste tolv månaderna. Strömsborgsvägen 68 toppar listan med ett försäljningspris på 17 850 000 kronor, vilket tydligt visar de högre priser som vissa exklusiva fastigheter kan uppnå. De andra fyra fastigheterna på listan – Odonvägen 10 (12 500 000 kronor), Solö Gård 6 (11 000 000 kronor), Rönnbacksstigen 30 (11 000 000 kronor) och Klippgatan 2 (10 510 000 kronor) – återspeglar också en stark efterfrågan på vissa områden och typer av fastigheter. Genom att jämföra priserna på dessa lyxfastigheter med de genomsnittliga priserna per kvadratmeter, kan man få en djupare förståelse för värderingsskillnaderna och de faktorer som driver dem. Skillnaden mellan snittpriset per kvadratmeter i Norrtälje kommun (32 218 kronor) och i hela länet (52 725 kronor) illustrerar också de regionala variationerna på fastighetsmarknaden, där läget spelar en avgörande roll för priset





