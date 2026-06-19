Nytt avtal mellan USA och Iran öppnar för Hormuzsundet - Israel kvar i Libanon

Ett nytt samförståndsavtal mellan USA och Iran efter dödandet av ayatolla Khamenei leder till att Hormuzsundet väntas öppnas. Israellovat att upphöra med attacker i Libanon men behåller styrkor i södra Libanon. Blockader hävs och oljepriser kan sjunka.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel en attack mot Iran som resulterade i döden av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker, bland annat mot Israel .

Efter dessa händelser har nu ett avtal slutits mellan USA och Iran, en överenskommelse som förväntas leda till att Hormuzsundet öppnas. Avtalet inleds med en ceremoni i Schweiz, men USA:s vicepresident JD Vance har ställt in sin resa där, vilket skapar osäkerhet kring tidplanen. Enligt avtalet ska Israel omedelbart upphöra med krigshandlingar även i Libanon, men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har gett signaler om att israeliska styrkor ska kvarstå i en säkerhetszon i södra Libanon så länge det anses nödvändigt.

USA har lyft sin blockad mot iranska hamnar, och fartyg har börjat passera Hormuzsundet igen efter över 100 dagar. Detta kan påverka oljepriser och i förlängningen flygpriser i Sverige. Irans högste ledare, ayatolla Mojtaba Khamenei, har godkänt samförståndsavtalet efter att ha fått försäkringar om att Irans intressen skyddas. Vicepresident Vance har uppmanat till förtroende för presidenten och varnat israeliska företrädare från att kritisera avtalet.

Förhandlingar fortsätter mellan USA och Israel kring den israeliska närvaron i Libanon, medan USA:s försvarsdepartement uppger behov av 80 miljarder dollar för att täcka kostnader relaterade till kriget i Iran och andra utgifter. Tre personer har rapporterats döda efter en israelisk attack i södra Libanon. Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson pekar på att trots att öppnandet av sundet är positivt, finns många oklarheter kring säkerhet och ruttsystem.

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