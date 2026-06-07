Ett nytt betygssystem ska införas i Sverige, där F-betyget tas bort och ersätts med siffror. Utbildningsutskottet stödjer regeringens förslag och syftet är att mer rättvisande spegla elevers ämneskunskaper och motverka betygsinflation.

Ett nytt betygssystem ska införas i Sverige, där F-betyget tas bort och ersätts med siffror. Bild: Anders Wiklund/TTPå senare tid har en rad nödvändiga skolreformer genomförts, men nu behöver skolan också lugn och arbetsro för att dessa ska kunna implementeras och fungera i praktiken.

Utbildningsutskottet stödjer regeringens förslag om att införa ett nytt betygssystem och en ny modell för att beräkna elevers meritvärde. Syftet med förslagen är att mer rättvisande spegla elevers ämneskunskaper och motverka betygsinflation. Betygsskalan ska bli 1-10 utan en skarp gräns för godkänt och en ny modell ska tas fram för att beräkna meritvärdet som dels ska bestå av betygsvärdet, dels av resultatet från nationella slutprov.

Det nuvarande systemet har sina brister men de verkliga utmaningarna kommer inte att lösas av ett nytt betygssystem. Det viktiga i Sverige i dag är inte alla elevers kunskapsnivåer. Studier som Pisa visar på att svenska elever har goda kunskaper jämfört med jämnåriga i andra länder. Det är alltså inte skolan i dess helhet som är problemet.

Lämnar grundskolan varje år utan behörighet till gymnasiet. Skillnaderna mellan kommunerna är stora och framförallt är det elever med sämre socioekonomiska förutsättningar som halkar efter. För dessa elever kommer det hjälpa föga med ett nytt betygssystem. Att klara skolan kommer vara centralt för många för att lyckas senare i livet.

Risken att hamna i utanförskap och i värsta fall kriminalitet ökar när elever inte får rätt förutsättningar. I Rapporten F som i fängelse av Sveriges lärare (19/5) lyfter man riskerna med att inte gå ut skolan med fullständiga betyg. Redan ett eller två underkända betyg gör skillnad och ju fler underkända betyg desto större blir risken.

För elever som saknar slutbetyg är sannolikheten att dömas till fängelse upp till 14 gånger högre jämfört med elever som har godkända betyg i alla ämnen. Det är långtifrån perfekt men det är ändå glädjande att oppositionen mer eller mindre ställer sig bakom Tidöpartiernas förslag. Samtliga partier behöver enas bakom skolan, ge lärare rätt förutsättningar att undervisa och därefter lämna den ifred. Inte använda skolan som slagträ i debatten eller för att få uppmärksamhet när det går tungt i opinionen.

Skolan är viktigare än så. Alla partier vill komma till bukt med kriminaliteten. Kan politikerna satsa lika mycket resurser och energi på att belysa skolfrågan som man har gjort med lag och ordning finns det mycket att vinna. Framförallt för de barn som riskerar ett liv i utanförskap för att samhället har svikit dem





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