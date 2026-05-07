Nytt hopp i sökandet efter Pia Byström: Vittne kliver fram efter 25 år

En man i Filipstad är övertygad om att han såg den försvunna Pia Byström kort efter hennes försvinnande år 2000. Nu när fallet återöppnats av polisens kalla fall-grupp överväger han att återkoppla med sitt tips.

Det har gått över två decennier sedan Pia Byström försvann spårlöst från sitt hem i Hagfors , en händelse som lämnade ett djupt sår i lokalsamhället och en familj i total förtvivlan.

Den 13 november år 2000 lämnade den 28-åriga kvinnan sitt hem, där hon bodde tillsammans med sin make och deras två små barn. Det som började som en vanlig dag förvandlades snabbt till en mardröm när det stod klart att Pia inte återvände. Under många år har frågorna hängt kvar i luften och tystnaden har varit bedövande för dem som stod henne närmast.

Sökandet var intensivt i början, men med tiden svalnade spåren och fallet hamnade i arkiven, vilket ofta sker när konkreta bevis saknas och ledtrådarna sinar. Det är en tragedi som har präglat många människors liv och skapat en långvarig osäkerhet om vad som egentligen hände den där novemberdagen. Nu har dock en ny gnista av hopp tänds efter att ett reportage från SVT lyfte fram fallet på nytt.

I samband med detta har nya tips börjat strömma in till polisens specialiserade grupp för kalla fall. En av dessa potentiella nycklar till mysteriet finns i Filipstad, där en man vid namn Nils-Erik nu funderar på att återigen kontakta myndigheterna. Hans berättelse är både gripande och skrämmande i sin enkelhet. Den 15 november 2000, endast två dagar efter Pias försvinnande, var Nils-Erik på väg till sitt arbete i Lesjöfors.

När han körde längs riksväg 63 strax utanför Filipstad fick han syn på en kvinna som liftade längs vägkanten. Vid det tillfället visste han inte vem hon var, men bara några dagar senare såg han en bild på Pia Byström i tidningarna och slogs av en stark övertygelse om att det var samma person han sett vid vägen. Nils-Erik agerade omedelbart och kontaktade polisen för att rapportera sin iakttagelse, men han upplevde att hans tips inte togs på allvar.

Enligt hans egna ord möttes han av ett svalt intresse från utredarna, vilket ledde till att han i mångt och många år har burit på denna information utan att känna att den gjort någon skillnad. Det är en frustrerande tanke att en potentiell ledtråd kan ha ignorerats i ett så kritiskt skede av utredningen. Trots att det nu har gått drygt 25 år, har den senaste mediala uppmärksamheten fått honom att omvärdera situationen.

Han känner en moralisk skyldighet att försöka hjälpa till igen, i hopp om att den nuvarande utredningsgruppen har en annan inställning och bättre verktyg för att analysera informationen från det förflutna. Polisens kalla fall-grupp har under det senaste året börjat granska ärendet med nya ögon. Man har gått igenom gamla protokoll och analyserat händelseförloppet på nytt, och slutsatsen är nu oroväckande. Polisen misstänker numera att Pia Byström kan ha utsatts för ett allvarligt brott, vilket förändrar hela inriktningen på utredningen.

Att en kvinna försvinner från sitt hem och kort därefter ses lifta på en riksväg kan tyda på en komplex situation, antingen att hon flydde något eller att hon blev lurad. Varje detalj, oavsett hur liten eller gammal den är, kan nu vara den pusselbit som krävs för att ge familjen svar.

För maken och barnen, som nu har vuxit upp utan sin mamma, skulle ett svar innebära en möjlighet att äntligen få bearbeta sorgen och hitta en form av avslut. Det är en påminnelse om att rättvisan inte har något bäst före-datum och att sanningen kan komma i dagen även efter decennier av tystnad





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pia Byström Kalla Fall Hagfors Filipstad Försvunnen Person

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Så kan Förenade arabemiraten svara på attacken – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Zelenskyj: Cyniskt agerande från Ryssland – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Read more »

Ukraina: Fler ryska förluster än nyrekryteringar – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Read more »

Hegseth: Iran har inte kontrollen över Hormuz – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Talmannen möter gruppledarna efter kvittningsbråket – Senaste nytt om valet 2026Söndagen den 13 september 2026 är det val i Sverige och maktkampen är igång. Här kan du följa senaste nytt inom svensk politik

Read more »

Uppgifter: Nytt möte om kvittningsbråket – Senaste nytt om valet 2026Söndagen den 13 september 2026 är det val i Sverige och maktkampen är igång. Här kan du följa senaste nytt inom svensk politik

Read more »