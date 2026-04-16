Nytt husköp i Bunkeflostrand – Johnny Nilsson förvärvar modern villa

Johnny Mikael Nilsson, 59 år, har förvärvat ett modernt hus i Bunkeflostrand för 5 850 000 kronor. Nytt rekord pris för en villa på Clarkiavägen.

En markant bostadsaffär har nyligen genomförts i Bunkeflostrand där Johnny Mikael Nilsson, en 59-årig man, nu står som ny ägare av fastigheten på Clarkiavägen 11. Huset, som är 97 kvadratmeter stort och uppfördes så sent som 2015, bytte ägare under mars månad 2026. Säljarna bakom denna transaktion var Helena Elisabeth och Adam Mattias Cederwall Baidori.

Den totala prislappen för detta moderna boende landade på imponerande 5 850 000 kronor, vilket indikerar en stark efterfrågan och ett stabilt fastighetsvärde i området. Husets relativt unga ålder och moderna arkitektur är sannolikt bidragande faktorer till det erhållna priset, vilket reflekterar både byggkostnader och den aktuella marknadssituationen. Intressant nog har en annan fastighet i omedelbar närhet, belägen på Begoniavägen 2, nyligen också genomgått en ägarförändring. Det huset, med sina 57 kvadratmeter, såldes för 2 900 000 kronor. Denna fastighet har visat sig vara en attraktiv investering och har bytt ägare två gånger inom loppet av endast fyra år. Senaste gången var i juni 2021, då priset uppgick till 5 195 000 kronor. Denna tidigare försäljning markerar en anmärkningsvärd värdeökning på 13 procent sedan dess, vilket tydligt visar på en positiv prisutveckling för bostäder i detta specifika område. Det är en tydlig signal till potentiella köpare att Bunkeflostrand fortsätter att vara en attraktiv marknad där bostäderna behåller och ökar sitt värde över tid. Denna kontinuerliga aktivitet på marknaden stärker bilden av ett dynamiskt och efterfrågat bostadsområde. Omfattningen av fastighetsförsäljningar i närområdet visar en livlig marknad. Under de senaste tolv månaderna har hela 31 hus sålts inom en radie av en kilometer från den nu aktuella fastigheten på Clarkiavägen. Det allra mest exklusiva köpet i denna kategori var en villa på Lars Ols Väg 2, som såldes för hela 10 600 000 kronor. Under samma period har det totalt sålts 128 bostäder inom postorten Bunkeflostrand. Genomsnittspriset per kvadratmeter i Bunkeflostrand ligger på 47 877 kronor, vilket är ett tydligt tecken på områdets attraktivitet och höga värde. I jämförelse med de genomsnittliga priserna för länet, har priserna i Bunkeflostrand hållit en stabil och positiv utveckling. För Malmö kommun som helhet har priserna varit i princip oförändrade under den senaste tolvmånadersperioden, medan länet som helhet sett en blygsam ökning på 1,1 procent. Snittpriset per kvadratmeter i Malmö kommun ligger på 45 748 kronor, vilket är betydligt högre än snittet i hela länet, som ligger på 30 925 kronor per kvadratmeter. Denna skillnad understryker Malmös starka position som en storstad med en robust bostadsmarknad och höga fastighetsvärden, där Bunkeflostrand utgör en attraktiv del av denna utveckling, med sina moderna hus och goda kommunikationer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nytt utbrott av dödlig blåmessjuka drabbar småfåglar i hela landetStatens veterinärmedicinska anstalt rapporterar om ett nytt utbrott av den aggressiva blåmessjukan som snabbt sprider sig bland småfåglar i Sverige. Sjukdomen, som orsakas av en bakterie, har ett snabbt förlopp och leder ofta till att fåglar dör i grupper, främst vid fågelbord. Än så länge finns inga tecken på att sjukdomen kan smitta människor eller andra djur.

SVT:s korrespondent tvingas avbryta i Dnipro – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Fastighetsaffär i Spillersboda: Nytt rekordpris för villaEn fastighet på Stubboda 122 i Spillersboda, Norrtälje, har sålts för 10 miljoner kronor till Anna Svea och Daniel Burkhardt. Säljare är Rut Monica, Sten Rickard och Jan Thomas Nyström. Köpet slutfördes i april 2026 för huset som byggdes 1910 och har en boyta på 97 kvadratmeter. Detta pris är betydligt högre än andra nyligen genomförda försäljningar i området, där ett hus på 99 kvadratmeter såldes för 3,35 miljoner kronor.

Trump: nya samtal under torsdagen – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Elias Petterssons fru drabbad av nytt missfallElias Petterssons fru Katelyn har drabbats av sitt andra missfall. Hon väljer ännu en gång att berätta öppenhjärtigt om sorgen. ” Den här typen av förlust förändrar en ”, skriver hon på Instagram

IDF beordrar evakuering i Libanon – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

