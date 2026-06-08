Nytt mittenparti startas samtidigt som flera partier framför politiska förslag

Malin Sjöberg Högrell grundar Liberalt Initiativ - Folkpartisterna för att fylla ett mittenvakuum. Samtidigt diskuteras frågor om politiska vildar, äldreomsorg, säkerhetsrådgivning, kollektivtrafik och tonårsutvisningar mellan flera partier.

Malin Sjöberg Högrell , som tidigare var ordförande för Liberalernas kvinnoförbund, har lämnat partiet i samband med den politiska svängningen kring Sverigedemokraterna . Hon startar nu ett nytt parti, enligt radions rapport.

Det nya partiet får namnet Liberalt Initiativ - Folkpartisterna. Sjöberg Högrell förklarar att partiet grundas för att fylla ett vakuum i svensk politik, där det inte finns ett riktigt mittenalternativ. Samtidigt uttalar sig Kristdemokraternas ledare Ebba Busch om regeringsbildning. Hon säger nej till att delta i en regering ledd av Socialdemokraterna, och uttrycker misstro mot statsminister Magdalena Andersson, även om hon öppet kan diskutera samarbete med paritet.

Frågan om politiska vildar, riksdagsledamöter som har lämnat sina partier men kvar sitt kvar, är återaktuell. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg menar att partilösa bör inte ha plats i riksdagen, ett synsätt som diskuteras irelation till bråket om kvittningssystemet och händelser som Amineh Kakabavehs inflytande. Sverigedemokraterna vill också göra övergrepp mot äldre till en valfråga och föreslår frivillig kameraövervakning vid hemtjänstbesök för att öka tryggheten.

Andra förslag handlar om att äldre ska kunna välja kön vid intim omsorg, en utvidgad visselblåsartjänst och höjda kvalitetskrav för vårdpersonal. Socialdemokraterna planerar att avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de vinner valet. Istället vill de inrätta en politisk statssekreterare på Statsrådsberedningen som samtidigt är nationell säkerhetsrådgivare, för att ha en politisk person som kan uttala sig å regeringens vägnar på högt aktualiserade utrikespolitiska frågor.

Moderaternas statsminister Ulf Kristersson vill göra månadskort i kollektivtrafiken till en skattefri förmån för pendlare, vilket skulle kunna leda till besparingar för familjer och främja kollektivtrafikanvändningen. Slutligen har regeringen och Sverigedemokraterna kommit överens om en lösning för att stoppa tonårsutvisningar, där man redan har tillfälligt stoppat nya beslut men fortfarande måste hantera de redan vunna laga kraft. Ebba Busch uttrycker också trötthet på regeringsbildningsspelet och undrar varför det är svårt att locka kvinnor till Tidökollegiet





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