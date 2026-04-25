Nytt på TV: Z-TV återupplivas, Stranger Things får spin-off och mer!

En översikt över de senaste nyheterna inom TV-världen, inklusive en serie om Z-TV, en animerad Stranger Things spin-off, en tredje säsong av en populär komediserie och andra spännande titlar.

TV-världen fortsätter att leverera en brokig blandning av nya serier , återupplivade klassiker och spännande fortsättningar. En av de mest intressanta nyheterna är en serie som skildrar Z-TV , den uppkäftiga och banbrytande TV-kanalen från 1990-talet.

Z-TV, som var TV3:s yngre och mer vågade lillebror, gav många profiler sitt genombrott, inklusive David Hellenius, Mia Skäringer, Marie Robertson, Peter Magnusson, Peter Siepen, Josefin Crafoord och Kristian Luuk. Kanalen, som sände mellan 1990 och 2010, kommer nu till liv igen genom en serie i sex delar, vilket väcker nostalgi hos många som växte upp med kanalen. Program som Bacon, Estrad, Knesset och Wimans var ikoniska för sin tid och definierade en generation.

Serien lovar att ge en inblick i kanalens kreativa kaos och de personligheter som formade den. Utöver återblicken på Z-TV finns det också spännande nyheter inom genren psykologiska thrillers. Serien ”Fellowship of the divine” utspelar sig i ett slutet, kristet samfund på engelska landsbygden och följer Rosie och Adam, vars tillvaro vänds upp och ner när en förrymde fånge, Sam, dyker upp.

Med Christopher Eccleston i rollen som sektens auktoritäre ledare, lovar serien att vara en mörk och spännande utforskning av tro, makt och manipulation. Denna typ av serie har blivit alltmer populär, och ”Fellowship of the divine” verkar ha alla ingredienser för att bli en ny succé. Samtidigt får fans av ”Stranger Things” något att se fram emot. Även om huvudserien avslutades förra året efter fem säsonger, kommer nu en animerad spin-off-serie som riktar sig till en yngre publik.

Handlingen utspelar sig mellan säsong två och tre och lovar att utforska nya mysterier och faror under isen. Den animerade serien är ett smart drag för att fortsätta att engagera fansen och introducera serien för en ny generation. Komedi-fans kan också jubla, eftersom Marie Agerhälls och Jesper Rönndahls komediserie om lågbegåvade diplomater på utrikesdepartementet får en tredje säsong. Den nya säsongen utlovar en rad spännande äventyr, inklusive JAS-flygning, exploderande stridsvagnar, jetsetliv i Italien och spioneri.

Med Agerhäll, Rönndahl, Moa Lundqvist och Kristian Luuk tillbaka i rollerna, kan vi förvänta oss en lika underhållande och satirisk säsong som tidigare. Utöver dessa serier finns det också en rad andra spännande titlar på gång. ”The housemaid” beskrivs som en perverst underhållande thriller som osar våld och erotik, medan en ny film från Paul Thomas Anderson lovar en infallsrik och oförutsägbar kärlekshistoria som utspelar sig i 1970-talets Los Angeles.

Den breda variationen av genrer och stilar visar att det finns något för alla i TV-världen just nu.





