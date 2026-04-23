O'Learys Nacka sparar 8 000 kr/mån med smart elavtal

O'Learys Nacka har minskat sina elkostnader med 8 000 kronor per månad genom ett prissäkringsavtal med Fjordkraft. Lösningen inkluderar analys av förbrukningsmönster, prissäkring och ett verktyg för att identifiera besparingar.

Restaurangbranschen står inför betydande utmaningar när det gäller energikostnader, där elförbrukningen utgör en av de största löpande utgifterna. Kyl- och frysanläggningar, köksutrustning, ventilation, belysning och kassasystem bidrar alla till en hög energianvändning, särskilt under perioder med hög belastning som lunch- och middagstoppar.

För O'Learys Nacka blev dessa variationer en särskild utmaning som krävde en mer strategisk och långsiktig lösning för att hantera elkostnaderna effektivt. Ägaren, Romil Oussi, sökte hjälp hos energibolaget Fjordkraft och deras rådgivare, Hendrik Ekholm, för att hitta en lösning som kunde stabilisera och minska restaurangens elkostnader. Efter en noggrann analys av O'Learys Nackas förbrukningsmönster och en kontinuerlig bevakning av elmarknadens utveckling, föreslog Fjordkraft ett prissäkringsavtal.

Detta avtal anpassades specifikt efter restaurangens faktiska energianvändning, vilket innebar att en del av elförbrukningen kunde bindas till ett säkrat pris under en bestämd period, medan resten följde marknadspriset. Denna strategi möjliggör för företag att jämna ut kostnaderna över tid och minska risken för oväntade pristoppar. Prissäkringsavtal har länge varit populära bland större företag, men Fjordkraft har nu gjort dem tillgängliga även för småföretagare, vilket öppnar upp för nya möjligheter till kostnadskontroll och ekonomisk stabilitet.

Sedan Romil Oussi tecknade avtalet vid årsskiftet har resultaten varit tydliga och positiva. Restaurangen upplever en månatlig besparing på cirka 8 000 kronor, vilket ger förbättrade planeringsförutsättningar och minskar den ekonomiska osäkerheten. Utöver prissäkringsavtalet använder O'Learys Nacka även Fjordkrafts verktyg Mitt Företag Plus för att få en detaljerad insyn i sin energiförbrukning. Detta verktyg har visat sig vara ovärderligt för att identifiera områden där ytterligare besparingar kan göras.

Genom att kartlägga effekttoppar har restaurangen kunnat justera rutiner i köket och ventilationen för att jämna ut belastningen, vilket inte bara minskar energikostnaderna utan också ger en bättre kontroll över energianvändningen. Romil Oussi beskriver verktyget som ett konkret och användbart stöd i vardagen, snarare än bara en rapport med siffror. Hendrik Ekholm betonar att elmarknaden är komplex och svår att navigera på egen hand, vilket gör löpande rådgivning och uppföljning avgörande för många företag.

Fjordkrafts kombination av prissäkringsavtal, insiktsfulla verktyg och personlig rådgivning skapar en betydande konkurrensfördel, särskilt för småföretagare. Företagets strategi bygger på att förstå kundens verksamhet och utveckla en skräddarsydd lösning som skapar långsiktig stabilitet och trygghet. Genom att analysera faktiska behov och agera vid rätt tidpunkt kan företag säkra delar av sitt elpris och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.

Fjordkraft Företag är en del av Fjordkraft, det största elhandelsbolaget i Norge, och har nyligen expanderat till den svenska företagsmarknaden, med målet att leverera innovativa energilösningar till företag av alla storlekar i Norden. Bolaget ägs av Elmera Group ASA





