OBOS Deläga: Ny modell för ökat ägande på bostadsmarknaden

OBOS har sedan 2021 erbjudit modellen Deläga där unga vuxna kan köpa minst 50 procent av en bostad och successivt öka sitt ägande, vilket halverar kontantinsats och bolån. Modellen visar tidiga framgångar och har fått stöd från stora banker.

Hela samhället påverkas när unga vuxna inte kan flytta hemifrån. Familjebildning skjuts upp och rörligheten på bostadsmarknaden bromsar in. För fem år sedan lanserade OBOS därför boköpsmodellen Deläga i Sverige - en modell där köparen äger minst 50 procent av bostaden och samäger resterande andel med OBOS .

Det innebär att både kontantinsats och bolån kan halveras, samtidigt som den boende successivt kan köpa upp sin andel över tid. - Vi vill bidra till en mer inkluderande bostadsmarknad och skapa fler vägar in till det ägda boendet. Deläga handlar inte bara om bostäder - utan om framtidstro, trygghet och social hållbarhet, säger Cattis Carlén. Sedan starten 2021 har närmare 500 nyproducerade bostäder erbjudits till OBOS medlemmar i Sverige.

Och redan nu ser OBOS tydliga resultat av modellen - av de drygt 80 som har köpt med Deläga är det fler än väntat som väljer att köpa sig upp inom två år. En viktig framgångsfaktor är samarbetet med etablerade aktörer inom finansiering. I dag erbjuder både SBAB och Skandia bolån till Delägakunder.

- Att banker som SBAB och Skandia erbjuder finansiering är ett tydligt kvitto på att OBOS Deläga bedöms vara en både hållbar och långsiktig modell, avslutar Cattis Carlén





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