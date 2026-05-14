Obsession - en skräckfilm som gör något nytt

Curry Barkers nya film "Obsession" är en skräckfilm som gör något nytt. Filmen handlar om en liten, nätt 20-åring som blir besatt av sin vänns olyckliga kärlek. Filmen är fylld av spänning och obehag, och lyckas bygga upp spänning på nya sätt.

2023 års fetaste monsterfilm drog in 400 miljoner dollar – på tv ikväll När jag såg Curry Barker s nya film på Monsters of Film festivalen i Stockholm , väntade jag mig något annorlunda.

Jag trodde dock aldrig att jag skulle kunna bli så golvad av en film där antagonisten är en liten, nätt 20-åring.

"Obsession" handlar om Bear, som är olyckligt kär i vännen Nikki. Efter att ha trånat efter henne i åratal, och försökt jobba upp modet att berätta hur han känner, får han slutligen nobben. Han hittar dock en "one-wish willow" i en liten hippie-affär och önskar sig att Nikki ska få känslor för honom. En önskning han snabbt kommer få ångra.

Nikki blir helt besatt av honom. Galet besatt. Curry Barker lyckas illustrera hennes växande vansinne väldigt skickligt. Trots att man i början har svårt att föreställa sig Nikki som skrämmande, blir situationerna väldigt obehagliga.

Det är alltid roligt när en skräckfilm lyckas bygga upp spänning på nya sätt. När det inte är ännu en exorcisten-kopia, eller ett klassiskt hemsökt hus.

"Obsession" förnyar verkligen genren på ett sätt som inte dämpar själva skrämselfaktorn. Konceptet är smart, utan att bli för cerebral. Du sitter som på nålar under hela filmen





