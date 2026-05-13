Och som inte det räckte fanns också några flaskor White Zinfandel från Kalifornien. Den är en söt, klumpig vintyp som varit trött och ute nästan ända sedan den kom i mitten av 1970-talet för att locka de läskdryckande amerikanerna att dricka vin.

Denna text avrunderar en provning av roséviner i Systembolagets fasta sortiment och reflekterar över den tidrysnande utvecklingen. De flesta rosévinerna har en bedagad doft och trött framtoning, vilket avslöjar deras slödrering. Även tillfälliga nyheter har sämre karaktär, balans och ska inte drickas ungt. För att få en god rosé måste man istället blicka mot hyllan för tillfälliga nyheter.

En av årets segaste arbetsdagar inträffade häromveckan. Då satt jag med några tappra vinskribentskollegor i källaren på Systembolagets huvudkontor och provade mig igenom alla rosé viner i det fasta sortiment et. 79 flaskor, boxar, burkar och pappflaskor.

Det var bara att ta ett djupt andetag och sätta i gång. Plötsligt tittade en i sällskapet upp från sina glas och suckade: 'Vad skulle man ta sig till om man inte fick använda 'röda bär' i recensionerna i dag?

' Ja, vad skulle man ta sig till? Den här dagen fanns dock en oväntat stor mängd alternativ. Vad sägs om unkna nypon, gammalt dammigt godis eller utgången alkoläsk? Låter det som sommarens bästa rosé? Nej, trodde inte det





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rosé Vinprovning Systembolagets Fasta Sortiment Massmarknadsviner Tillfälliga Nyheter White Zinfandel Fasta Sortiment Frischör Balans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IT-verksamhetens bak Krystalerna: Säkerhet och tekniska krav - och företrädesvis säker hantering av informationEn intervjuprotokoll från Migrationsverket om IT-verksamheten, säkerhetsfrågor och digitalisering inför framtiden.

Read more »

IT-verksamhetens bak Krystalerna: Säkerhet och tekniska krav - och företrädesvis säker hantering av informationEn intervjuprotokoll från Migrationsverket om IT-verksamheten, säkerhetsfrågor och digitalisering inför framtiden.

Read more »

Explosion i Upplands Väsby och sjukdomsfall i Portugal – flera incidenter i Sverige och utlandetPolisen rapporterar en allvarlig explosion vid ett ställverk i närheten av ett värmeverk i Upplands Väsby, där räddningstjänsten fann rökutveckling efter smäll. Samtidigt har rocklegenden Bonnie Tyler förblivit på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. En 25‑årig italiensk man har dessutom sökt vård för misstänkt hantavirus. Händelserna rapporteras av lokala och internationella myndigheter utan vidare detaljer.

Read more »

Varberg Energi och Volvo Penta testar elektrifieringslösningar i Göteborg, skapar nya värden och intäkterGränserna mellan olika branscher suddas ut när energi- och industribolag utvecklar elektrifieringslösningar tillsammans. I Göteborg testar Varberg Energi och Volvo Penta V2G-teknik som kopplar marina batterier till elsystemet via 80 kW-laddare, vilket gör dem först i världen. Samtidigt har energifrågan blivit affärskritisk för svensk industri, drivet av högre kostnader och begränsningar i elnätet. En avgörande del i utvecklingen är digitaliseringen, och lösningar baserade på plattformar som kopplar samman olika energiresurser, som batterier, vindkraftverk, solpaneler, ventilation och fordonsladdning, och styr dem i realtid. Varberg Energi har utvecklat en digital plattform som gör det möjligt att ansluta och optimera energiresurser.

Read more »