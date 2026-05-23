Oddevold tar ledningen med 1–0 i superettan, men missar straff

Oddevold har tagit ledningen med 1–0 i alla (!) sina nio första matcher i superettan. På lördagen räckte ledningsmålet till seger för fjärde gången när det blev 1–0 hemma mot I 93:e minuten var ÖFK nära att kvittera, när Emil Özkan lyfte in bollen framför mål. Men mittbacken Erik Hedenquist befann sig på mållinjen och fick undan bollen. Hedenquist agerade på instinkt och erkänner efteråt att han inte höll sig till regelboken. – Det var en tumultsituation och instinkten tog över. Jag vill freda mitt eget mål och när jag såg situationen i efterhand blev det ganska tydligt att otillåtna kroppsdelar är där. Vi hade tur att domaren inte såg det, säger Hedenquist till– Jag snackade med Morten (Saetra, målvakt) efteråt och han ville ha tips på hur man boxar bollen. Vi ska kolla på det under målvaktsträningen i veckan, säger Hedenquist. Leonardo Farah Shahin gjorde Oddevolds avgörande mål redan i sjunde minuten. Han stötte bollen i mål efter ett inspel från Esim Mehmed. – Det är inte det snyggaste målet – det var enkelt – men det var bra gjort av Esim, säger Farah Shahin till TV4. Målet gör att Farah Shahin toppar skytteligan i ensamt majestät. Han har gjort sju mål, vilket är ett mål mer än Sandvikens Christian Wagner. Oddevold har nu spelat fem raka matcher utan att förlora i superettan. Det märks i tabellen, där Oddevold har gått förbi Östersund och nu ligger fyra.

