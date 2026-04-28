Ödesval för klimatet: Civilsamhället kräver starkt ledarskap och rättvis omställning

Medan den nuvarande mandatperioden närmar sig sitt slut och klimatpolitiken har varit ineffektiv, samverkar 22 organisationer för att säkerställa att frågan om en rättvis, grön omställning får plats i valrörelsen. Civilsamhället organiserar Framtidsverkstäder och lokala initiativ för att öka medborgarnas inflytande. En majoritet av svenskarna vill ha en ambitiös klimatpolitik, men politiker och medborgare underskattar ofta stödet. Inför valet i september efterfrågas starkt klimatledarskap på alla nivåer.

Civilsamhället organiserar Framtidsverkstäder, där medborgarnas visioner för att skapa ett gott liv för alla inom planetens gränser kan nå politiken. Mandatperioden går mot sitt slut. Den har präglats av ineffektiv och dyr klimatpolitik som försämrat möjligheterna att nå klimatmålen. Nästa val blir ett ödesval för framtiden.

Sverige måste visa ledarskap och öka takten i omställningen. Enligt en undersökning vill 72 procent av svenskarna att regeringen behöver göra mer för att bekämpa klimatkrisen, och 72 procent kan tänka sig att betala en procent av sin inkomst för det. När ledarskapet på nationell nivå fallerar fortsätter omställningen på lokal nivå. 48 svenska kommuner har åtagit sig målet att bli klimatneutrala senast 2030. Överallt i landet sker demokratiska initiativ som bidrar till att skapa en hållbar framtid för alla.

Kommuner, medborgare och gräsrotsorganisationer engagerar sig varje dag för att bidra till omställningen. Men trots att stödet är högt tenderar både politiker och medborgare att underskatta hur många andra som faktiskt vill se en starkare klimatpolitik. Enligt en rapport är en majoritet beredda att göra insatser för klimat och miljö, men man tror att enbart en minoritet vill det.

Ett flertal projekt som startats av civilsamhället är igång runt om i landet för att öka medborgarnas inflytande över hur samhället ska utformas. I Allians för Rättvis Klimatomställning samlas organisationer för att driva på för en omställning som är rättvis och inkluderande. Dessa projekt ger framtidstro på riktigt. Genom att människor möts, delar kunskap, tänker tillsammans, och formar de platser de bor på, skapar dessa initiativ demokratiska och inkluderande beslutsprocesser som bidrar till rättvisa och hållbara samhällen för alla.

Projekten är också ett bevis på att det går att skapa en klimatpolitik som inte är partipolitisk och polariserande. Vi vill se en omställning som lyssnar på denna stora majoritet, och som sätter välbefinnande för människor, planeten och framtida generationer i fokus. Vi önskar oss att politiker utgår från människors verkliga behov, lyssnar på deras röster – och som visar ledarskap. Låt detta bli valet då klimatdebatten utgår från vetenskap och folkvilja, på riktigt.

Vi har inte råd med fyra år till av bortkastad klimatpolitik. Inför valet i september efterfrågar vi ett starkt och inlyssnande klimatledarskap, i regeringen, riksdagen och i varje region och kommun.





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Klimatpolitik Civilsamhälle Valrörelse Hållbarhet Ledarskap

United States Latest News, United States Headlines

