Ödesval i Ungern: Orbáns makt hotas, Ryssland bygger parallella system

Ungerska valet är ett ödesval för Europa, där Orbáns maktposition utmanas av Péter Magyar. Samtidigt expanderar Ryssland sitt inflytande i Afrika och försöker skapa alternativa ekonomiska system.

EU brottas med interna spänningar, där Ungern länge utgjort ett hinder för stödet till Ukraina och sanktionerna mot Ryssland . Men nu skakar Viktor Orbán s maktposition i grunden. Söndagens val är ett ödesval, inte bara för Ungern utan för hela Europa. Den 12 april går ungrarna till valurnorna, och mer står på spel än bara makten i Budapest. Efter 16 år vid makten står premiärminister Viktor Orbán s främsta rival, Péter Magyar , redo att utmana.

Hans resa från lojal partimedlem till oppositionsledare har gått snabbt, genom att offentliggöra hemliga ljudinspelningar som påstås avslöja korruption inom regeringen. Detta har mobiliserat en besviken medelklass och unga väljare. Opinionsmätningar visar nu att Tisza, partiet som Magyar leder, ligger före Orbáns regeringsparti Fidesz. Magyar beskrivs av kritiker som arrogant och egocentrisk, men även hans motståndare medger att dessa drag kan vara nödvändiga för att stå emot Fidesz massiva medieapparat. Magyar lovar att rensa ut Orbán-lojalister ur statliga institutioner om han vinner. Samtidigt engagerar sig både Kreml och Vita huset i Ungern. Dokument som undertecknades i december sägs understryka det nära bandet mellan Budapest och Moskva. En amerikansk politiker besökte nyligen Budapest för att ge Orbán sitt fulla stöd och anklagade EU-byråkraterna i Bryssel för att försöka hålla ner det ungerska folket. Denna ovanliga inblandning har väckt starka reaktioner, och den tyska regeringen har öppet kritiserat JD Vance för hyckleri. Inför valet har en våg av ryskledd desinformation sköljt över landet, med berättelser om att Ukraina och EU planerar en ”Maidan-liknande kupp” i Budapest. Syftet är att undergräva demokratiska processer och piska upp hat mot Ukraina. Om Magyar lyckas fälla Orbán skulle det innebära ett fundamentalt skifte i europeisk politik. En seger för Tisza förväntas dämpa Ungerns konflikter med Bryssel och minska landets beroende av rysk energi. För EU handlar söndagen om att återupprätta en enad front mot rysk aggression, medan det för Putin och Orbán-trogna kretsar i Washington handlar om att bevara sin viktigaste strategiska kil i den europeiska sammanhållningen. Frågan är om den ungerska oppositionen, ledd av en man som själv varit en del av systemet, kan leverera på löftet om att återupprätta demokratin.\Samtidigt knyter Ryssland Afrika allt närmare sig. Ryssland försöker bygga ett eget betalningssystem utanför västs räckvidd, och det sanktionerade kryptonätverket A7 dyker nu upp i Nigeria, Zimbabwe och Togo. Detta sker samtidigt som Moskva stärker sin militära närvaro i Afrika. Det ryska kryptobaserade betalnätverket A7 rekryterar personal, lanserar marknadsmaterial och öppnar kontor i flera afrikanska länder. Uppgifter från Nigeria pekar på att verksamhet... Den globala oljemarknaden är under extrem press till följd av blockaden av Hormuzsundet. Experter varnar för att Sverige kan tvingas till drastiska åtgärder om läget i Mellanöstern inte stabiliseras. David Sällh, ansvarig för trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige, ger en bild av beredskapsläget. Inflationstakten enligt KPIF sjönk till 1,6 procent i mars, ned från 1,7 procent i februari. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) som publicerades på tisdagen. Utfallet var klart lägre än väntat, ekonomerna hade i genomsnitt räknat med en inflation på 2,2 procent.\Data har blivit en strategisk råvara, ungefär som olja var på 1900-talet. Men det finns hinder i vägen. EU uppskattar dataekonomin till omkring 325 miljarder euro och räknar med att den kan nå 500 miljarder euro inom en snar framtid. Potentialen är långt ifrån fullt utnyttjad. Ryssland förbjuder producenter att exportera bensin fram till den 31 juli. Åtgärden ska säkra tillgången på bensin i landet och begränsa prisökningar. Beslutet träder i kraft omedelbart och omfattar alla bensinproducenter. Vissa leveranser undantas, bland annat till länder inom den Eurasiska ekonomiska unionen samt tidigare avtalade statliga leveranser. Regeringen betonar att åtgärden är temporär





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kiev målas upp som fiende när Ungern går till val”Bluffuppgift” om ukrainsk sprängladdning i Serbien • Kreml föreslagit iscensatt mordförsök på Orbán.

JD Vance landar i Ungern – ska stötta Orbán i valetPå tisdagen anlände USA:s vicepresident JD Vance i Budapest. Besöket är lagt bara dagar innan Ungern går till val på söndag.

JD Vance och Viktor Orbán håller pressträff i UngernJag är reporter på breakingdesken, vilket betyder att jag skriver och gör tv om det allra mesta som händer här i världen. Särskilt kul tycker jag det är att rapportera om politik, och om vanliga människor och saker som händer dem. Jag började på Expressen sommaren 2025, efter att tidigare ha jobbat på SVT Nyheter och Jönköpings-Posten.

USA:s vicepresident besöker Ungern inför parlamentsvalUSA:s vicepresident JD Vance besökte Ungern inför det kommande parlamentsvalet, där Viktor Orbán och hans parti Fidesz riskerar att förlora makten. Besöket ses som ett stöd för Orbán, som länge varit en kontroversiell figur i EU.

Ungern får köpa vapensystemet Himars av USAUngern får grönt ljus att köpa enheter av det amerikanska raketartillerisystemet Himars från USA i en affär värd cirka 6,5 miljarder…

Skandalerna kan sänka Orban | Dagens ArenaBlir det maktskifte i Ungern på söndag och kommer det i så fall att innebära att landet tar ett steg bort från Orbáns auktoritära och EU-fientliga politik?

