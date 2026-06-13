Ökad alkoholtillgänglighet hotar folkhälsan - varför små förändringar får stora följder

Regeringspartier föreslår kylskåp i Systembolaget, längre öppettider och lägre åldersgräns. Trots att varje förslag verkar marginellt pekar de tillsammans på en mer liberal alkoholpolitik som kan öka konsumtionen och förvärra missbruk, våld och sociala problem. Artikeln belyser de mänskliga kostnaderna och kräver ansvarstagande ledarskap.

Under de senaste veckorna har flera regeringspartier lagt fram förslag som i praktiken skulle göra alkohol mer lättillgängligt för befolkningen. Förslagen varierar från att införa kylda fack i Systembolagets sortiment så att kunderna kan köpa kalldryck på stående fot, till att förlänga butikernas öppettider, sänka den lagliga åldersgränsen för inköp och andra mindre justeringar som tillsammans kan sänka trösklarna för konsumtion.

En enskild åtgärd kan uppfattas som obetydlig - ett kylskåp här, en timme mer öppet där - men i kombination pekar de på en tydlig politisk riktning: en mer liberal alkoholpolitik med ökad tillgänglighet. Vi som arbetar inom vård, socialtjänst och rättsväsendet möter dagligen människor vars liv har påverkats av missbruk, våld, brutna relationer och kriminalitet.

Alkohol är sällan den enda orsaken, men den fungerar ofta som en katalysator som förvärrar konflikter, drar människor tillbaka in i brottslighet och underminerar deras möjlighet att återfå ett stabilt liv. Konsekvenserna sträcker sig även till anhöriga: barn som drabbas, familjer som splittras och en generell otrygghet som sprider sig långt utanför den enskildes situation. När vi ser förslagen i detta ljus blir det svårt att avfärda dem som marginella.

Ett kylskåp i butiken möjliggör omedelbar konsumtion, längre öppettider betyder att alkoholen är tillgänglig längre under dygnet, och en sänkt åldersgräns introducerar unga tidigare för en substans som kan påverka deras utveckling negativt. Även om varje förändring i sig kan verka liten, har forskningen visat att små justeringar i tillgänglighet kan ge stora ökningar i total konsumtion och därmed i samhällskostnader.

Förespråkarna för dessa förändringar talar ofta om frihet och valfrihet, men politiskt ledarskap innebär också att ta ansvar för de konsekvenser som beslut får för de mest utsatta i samhället. De ökade kostnaderna för sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet för att hantera alkoholrelaterade skador är redan betydande. Bakom varje statistiskt tal döljer sig mänskligt lidande som sällan syns i den politiska debatten.

Sverige har historiskt haft en restriktiv alkoholpolitik som bygger på insikten att alkohol inte är en vanlig vara utan en substans med potentiellt allvarliga skadeverkningar. Denna ansvarsfulla hållning har skyddat folkhälsan under decennier. Det är därför relevant att fråga vilket problem regeringen egentligen försöker lösa med dessa förslag. Är det bristen på kall alkohol, kortare öppettider eller för höga åldersgränser som utgör vårt största samhällsproblem?

Eller är syftet att stärka en marknad utan att fullt ut beakta de sociala och hälsomässiga följderna? Vi efterlyser ett ledarskap som kan balansera frihet med ansvar och som vågar blicka längre än till nästa opinionsmätning. För oss är alkoholpolitiken inte en symbolfråga, utan en fråga om människors liv, hälsa och trygghet. Att avvisa de potentiella negativa effekterna av en mer liberal politik vore att blunda för den verklighet vi dagligen ser i våra yrken





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Alkoholpolitik Tillgänglighet Folkhälsa Missbruk Sociala Kostnader

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