Ökad antisemitism i Sverige visar ny rapport från Forum för levande historia

Forum för levande historias rapport visar att allt fler svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och konspirationsteorier, med en minskad acceptans för en judisk statsminister som en tydlig indikator.

En ny rapport från Forum för levande historia visar en oroande ökning av antisemitiska attityder i Sverige . Rapporten, som bygger på två enkätundersökningar från 2020 och 2025, visar att fler svenskar nu instämmer i antisemitiska påståenden jämfört med tidigare.

Exempelvis är det endast 41 procent av de tillfrågade som helt eller delvis anser att det vore acceptabelt med en judisk statsminister, en minskning med nio procentenheter sedan 2020. Denna förändring indikerar en växande normalisering av antisemitiska föreställningar i samhället. Antisemitismen förekommer, enligt rapporten, i alla delar av befolkningen, men den är särskilt framträdande i vissa grupper. Henrik Bachner, forskare och en av rapportens författare, pekar på flera samverkande faktorer.

Bland annat nämner han den ökade antisemitism som noterats efter attacken mot Israel den 7 oktober 2023 och det efterföljande kriget i Gaza. Den globala händelseutvecklingen har enligt Bachner spillt över på svenska attityder och bidragit till en försämrad tolerans. Studien visar också att konspirationsteorier, särskilt högerextrema sådana, vinner mark.

Till exempel uppgav tio procent av de svarande att de helt eller delvis instämmer i påståendet att det pågår ett så kallat folkutbyte i Sverige, en teori som ofta används för att sprida främlingsfientlighet. Rapporten är en viktig påminnelse om att antisemitism inte är ett isolerat problem utan en del av en bredare samhällsutveckling där intolerans och konspirationsteorier växer. Forum för levande historia betonar vikten av att motverka dessa attityder genom kunskap och dialog.

Samtidigt understryker man att enskilda händelser som kriget i Gaza inte ensamma kan förklara utvecklingen; snarare handlar det om långsiktiga trender som förstärks av både inrikes och internationella faktorer. Framtida insatser måste riktas mot alla delar av samhället för att vända den negativa utvecklingen och värna demokratiska värden





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