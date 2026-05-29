Ökad kapacitet för Göteborgsvarvet skulle stärka folkhälsan

En löparens upplevelse av hur Göteborgsvarvet inspirerar till motion och varför fler startplatser behövs för att nå fler med hälsosamma mål.

Det är märkligt hur en enda idrottstävling kan sätta sin prägel på en hel livsperiod. Så har Göteborgsvarvet gjort för mig - varje gång jag har lyckats anmäla mig har de tjugoen kilometerna längs stadens gator synt som en fjärran horisont som drar mig ur min annars så bekväma soffa.

Den där tanken får mitt annars lata jag att resa sig upp och springa, och när jag väl är ute på banan märker jag hur varje steg blir en slags befrielse. Jag har gång på gång känt hur löprundan ger mig både mental avkoppling och fysisk styrka, och hur de extra kilona på midjan försvinner när pulsen stiger. Kroppen svarar med välmående, hjärnan med klarhet, och jag tror att den gemensamma hälsoeffekten blir en mindre börda för vårt sjukvårdssystem.

Det som gör situationen särskilt frustrerande är att anmälningarna till Göteborgsvarvet har sålt slut på rekordtid i flera år i rad. I år gick det bara tre dagar innan biljetterna var slutsålda, och för andra året i rad betyder det att jag själv blir utan plats på löptävlingen 2027. Jag känner mig både uppgiven och bestört över hur den enorma efterfrågan strider mot den begränsade kapaciteten.

Det är inte bara min egen vilja som drabbas; många människor som, precis som jag, behöver ett konkret mål för att komma i rörelse, får stå utan möjlighet att delta. Jag tror starkt på att ett ökat antal platser skulle ge fler en chans att uppleva den positiva effekten av regelbunden motion och därmed stärka folkhälsan i Göteborg. Därför vill jag rikta en vädjan till Göteborgs Friidrottsförbund, stadens politiker och beslutsfattare: öppna upp för fler deltagare.

Genom att utöka antalet startplatser kan vi göra varvet mer tillgängligt för en bredare del av befolkningen och samtidigt stödja en aktiv livsstil som är så viktig i dagens samhälle. En sådan åtgärd skulle inte bara uppfylla individuella drömmar, utan också främja samhällelig hälsa och gemenskap. Låt oss tillsammans skapa förutsättningar för att fler kan känna glädjen i att springa genom vår vackra stad och göra Göteborgsvarvet till en ännu starkare katalysator för motion och välmående





