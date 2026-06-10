ökad rasism och våld i Storbritannien

Den här artikeln beskriver de senaste rasistiska attackerna i Storbritannien, inklusive ett knivattack i Belfast och användningen av molotovcocktails. Artikeln tar också upp de politiska reaktionerna och hur sociala medier används för att sprida hat retorik.

Rasmotsättningarna i Storbritannien har ökat i antal och blivit allt våld sammare. Invånarna har under början av veckan varit rädda för att lämna sina hem. I natten till onsdagen tvingades människor att fly sina hus efter att de attackerats med molotovcocktails.

På måndagen överfölls en man på öppen gata i norra Belfast. En videoskildring som spreds kraftfullt på sociala medier visar hur gärningsmannen sitter grensle över offret och hugger mot hans ansikte med en kniv. Byståndare ingriper med sparkar för att avbryta attacken. Gärningsmannen greps på plats och utreds för mordförsök.

Polisen har offentliggjort hans etnicitet och migrationsbakgrund. Han kommer från Sudan, sökte asyl i Irland 2023 och reste sedan till Belfast med buss. Nordirlands justitieminister Naomi Long uppmanade aktörer som skaparorestunder på sociala medier att hålla sig borta från tangentborden. Våldsdådet användes som ett argument för att Storbritannien har förstörts av invandring och för att stärka devisen miljontals måste ut.

Tommy Robinson, som inom mindre än ett år blivit en framstående företrädare för den brittiska ytterhögern, uppmanade sina anhängare att gå ut på gatorna. Han delade bilder på de brinnande husen i Belfast och kallade dem för ockuperade. Den mest inflytelserika nätaktivisten av alla, Elon Musk, publicerade inlägg om svarta mot vita och menade att endast den radikala högern kan rädda Storbritannien.

Jämfört med många andra delar av Storbritannien har Nordirland ett relativt litet antal etniska minoriteter och invandrare, men det spelar ingen roll i den här kontexten





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Rasism Våld Storbritannien Belfast Invandring Sociala Medier Politik

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