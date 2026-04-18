Ökad spänning i Mellanöstern: Dödliga attacker och diplomatiska försök

Konflikten mellan USA/Israel och Iran har eskalerat med attacker som lett till dödliga följder för Irans högste ledare. Iran har svarat med motattacker mot Israel och närliggande länder. Diplomatisk aktivitet pågår, men genombrott saknas fortfarande, särskilt kring den strategiskt viktiga sjöfarten i Hormuzsundet.

Krig et mellan USA / Israel och Iran eskalerar dramatiskt med dödliga attacker och motattacker. Högste iranske ledaren Ayatollah Khamenei har dödats, vilket utlöst omfattande militära svar från Iran riktade mot Israel och flera närliggande länder. Situationen följs noga av SVT i en pågående liverapportering. De första tecknen på diplomatiska ansträngningar efter det akuta läget manifesterades genom en intensiv samtalsrunda mellan amerikanska och iranska delegationer.

Denna diskussion, ledd av USA:s vicepresident J D Vance och Irans parlamentariske talman Mohammad Bagher Ghalibaf, varade i 21 timmar men lyckades inte nå ett genombrott. Trots avsaknaden av konkreta avtal betraktades själva faktumet att så högt uppsatta representanter höll direktsamtal – de första på 47 år – som en positiv utveckling i en ytterst spänd internationell kontext. Spänningarna kring Hormuzsundet är centrala i konflikten. Parlamentets talman Ghalibaf har hotat med att sundet inte kommer att förbli öppet om blockaden fortsätter. USA:s president Donald Trump å sin sida har framställt det som att Iran gått med på att aldrig mer stänga sundet och att blockaden mot iranska fartyg kommer att kvarstå tills ett fredsavtal är på plats. Iran meddelade initialt att sundet öppnats för all kommersiell trafik, men Ghalibaf klargjorde att passager måste samordnas med iranska myndigheter, vilket skapar osäkerhet för sjöfarten. Det svenska rederiet Stena Bulk väljer att avvakta med att låta sina fartyg passera Hormuzsundet trots det iranska beskedet, då många detaljer fortfarande behöver redas ut. Iran har meddelat medlare att de kommer att fortsätta begränsa trafiken och ta ut tullavgifter, samt att Islamiska revolutionsgardet (IRGC) kommer att kunna stoppa fartyg från fientliga nationer. Denna osäkerhet har redan påverkat oljepriserna som initialt sjönk men sedan steg igen, dock under nivåerna för de senaste veckorna. Stockholmsbörsens OMXS-index och amerikanska börser visade positiva siffror under dagen, möjligen som en reaktion på förhoppningar om stabilisering. Fartygstrafiken runt Hormuzsundet visar tecken på vändning, med rapporter om att ett 20-tal fartyg som närmade sig sundet vänt om, medan andra röra sig ut ur Persiska viken via detsamma. President Trump har vidare uttalat att Iran inte kommer att få tillbaka några frysta tillgångar från USA och att ett avtal om att avsluta kriget i stort sett är färdigt, med planerade förhandlingar om ett varaktigt avtal under helgen. En anonym iransk tjänsteman har dock förnekat att någon överenskommelse nåtts om detaljerna kring kärnenergifrågorna, och ett utrikesdepartementets talesperson har framhållit att överföring av anrikat uran till USA aldrig varit ett alternativ för Iran. SVT:s rapportering betonar vikten av saklighet och opartiskhet, och vid akuta nyhetslägen strävas det efter att tydligt kommunicera vad som är bekräftat och vad som fortfarande är oklart





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »