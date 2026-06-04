Ökade dödstal i Gaza och nya vapenvilauppgörelser med Libanon fördjupar Mellanösternspänningarna

Minst åtta personer har dödats i israeliska attacker mot Gaza stad. Samtidigt förnyas vapenvilan mellan Israel och Libanon, och USA:s kongress överväger en resolution för att begränsa kriget mot Iran, med Trump i bakgrunden.

Minst åtta personer har tidigt på torsdagen dödats i israeliska attacker mot Gaza stad, rapporterar Gaza s Hamas‑styrda civilförsvar för AFP. Sju av de döda föll när ett bostadshus träffades av ett luftangrepp, medan en annan person mist livet i ett flyktingläger väster om staden.

Båda sidor fortsätter att peka finger på varandra när det gäller brott mot den vapenvila som trädde i kraft den 10 oktober förra året, efter två år av konflikt. Händelserna kommer samtidigt som USA:s utrikesdepartement har meddelat att Israel och Libanon har enats om en förnyelse av den befintliga vapenvilan, enligt en rapport från Reuters. Den nya överenskommelsen förutsätter att Hizbollah upphör med all beskjutning mot Israel och låter libanesiska armén återta kontrollen över områden söder om Litanifloden.

Hizbollah har dock inte varit med i förhandlingarna, vilket lämnar osäkerhet kring hur den militära gruppen kommer att svara på de nya villkoren. I Washington har USA:s Representanthus stött en resolution som syftar till att tvinga en stopp i kriget mot Iran tills USA:s kongress godkänner en förlängning, rapporterar Reuters. Förslaget, som främst har framspritts av demokratiska lagstiftare, hänvisar till en lag som kräver kongressens godkännande för militära operationer som pågår längre än 60 dagar.

Vita huset har dock betonat att den nuvarande konflikten med Iran, som inleddes den 28 februari, omfattas av en vapenvila mellan USA, Israel och Iran, och att resolutionen därför inte är tillämplig. Ett eventuellt presidentligt veto resterar ett hinder för att få resolutionen igenom, och ett sådant veto är svårt att upphäva i kongressen utan en två‑tredjedels majoritet.

Samtalen mellan USA och Iran har pågått de senaste veckorna, trots tidigare rapporter som hävdade att förhandlingarna hade stannat av. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har i intervjuer med den libanesiska kanalen Al Mayadeen betonat att ingen konkret framgång har uppnåtts och varnat för att en eventuell attack mot Libanons huvudstad Beirut skulle kunna återuppväcka hela Mellanösternkonflikten. Samtidigt har USA:s president Donald Trump antytt att nya framsteg i förhandlingarna kan nås redan under helgen, men har lämnat en brasklapp att inget kan garanteras förrän en hållbar överenskommelse är på plats.

I en annan utveckling har Iran anklagat USA för fel i sitt luftvärnssystem efter skador på Kuwaits flygplats, en påstående som sedan avfärdats av den iranska revolutionsgarden. Den internationella situationen är därför fortsatt präglad av missförstånd, anklagelser och en spänd atmosfär där varje provokation riskerar att eskalera till bredare militärt våld





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