En ökning av problematiskt spelande bland unga vuxna i USA, drivet av mobilappar och legaliserad sportbetting, samt rapporter om ekonomiska utmaningar i Ryssland, gripanden av amerikanska soldater och geopolitiska spänningar i Europa.

Problematiskt spelande, särskilt via mobilappar, ökar markant i USA och drabbar allt yngre individer. Experter rapporterar en tydlig ökning av klienter i 20- och 30-årsåldern som upplever allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av detta.

Denna utveckling har accelererat sedan 2018, då USA:s högsta domstol tillät delstaterna att legalisera sportspel. Nu har majoriteten av delstaterna någon form av laglig spelmarknad, ofta tillgänglig direkt via mobilen. Finansieringen av spelandet sker sällan med kontanter, utan snarare genom lån, vilket snabbt kan leda till eskalerande skulder. Spelapparna är designade för att vara friktionsfria och uppmuntra till kontinuerligt spelande, vilket förstärker beteendet.

Forskning från Federal Reserve Bank of New York visar att delstater med legaliserad mobil sportsbetting har sett en ökning av sena kreditbetalningar, särskilt bland personer under 40 år. Studier indikerar också en stark koppling mellan ökad tillgång till onlinebetting och en ökning av konkurser och skulder som går till inkasso. Denna trend sammanfaller med en bredare tendens där yngre amerikaner i större utsträckning söker sig till högrisktillgångar som kryptovalutor och spekulativa marknader.

Ekonomisk press från stigande levnadskostnader och studieskulder driver fler att försöka förbättra sin ekonomi genom riskfyllda investeringar och spel. Mikrobetting, där användare placerar många små spel under pågående matcher, utgör en särskild riskfaktor eftersom det kan leda till stora förluster utan att spelaren fullt ut inser omfattningen. Dessutom suddas gränsen mellan investering och spel ut när vissa plattformar marknadsför betting som en form av handel med utfall.

Parallellt med detta har Rysslands centralbank sänkt styrräntan med 0,5 procentenheter till 14,5 procent, vilket är den åttonde sänkningen i rad. Detta sker mot bakgrund av en rysk ekonomi som visar tydliga tecken på svaghet. Även om sänkningen var förväntad varnar centralbanken för att inflationsriskerna kvarstår. I andra nyheter har amerikanska myndigheter gripit en elitsoldat misstänkt för att ha använt hemligstämplad information för att placera lönsamma vad på den digitala plattformen Polymarket.

Den misstänkte, Gannon Ken Van Dyke, är underofficer inom amerikanska specialstyrkor och var involverad i planeringen av en hemlig operation i januari som resulterade i att Venezuelas ledare Nicolás Maduro greps. Stora konsultbolag som KPMG och EY står inför nya utmaningar i branschen, vilket har lett till förändrade anställningsrutiner. Tidigare var befordran hos dessa företag ofta en livstidsanställning, men nu ger de sina seniora partners i Storbritannien en mer junior roll.

Europa försöker bromsa Kinas frammarsch inom grön industri, men de politiska verktygen halkar efter verkligheten. EU:s interna splittring undergräver unionens förmåga att strategiskt svara mot Kinas växande dominans inom grön teknik. Ungern, under Viktor Orbán, har välkomnat kinesiska investeringar i elbilar, batterier och järnväg, och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez uppges vara öppen för liknande investeringar.

Slutligen varnar Polens premiärminister Donald Tusk för att Ryssland kan angripa en alliansmedlem inom några månader och ifrågasätter om USA verkligen är redo att försvara Europa om det värsta skulle inträffa. Han betonar att Europas viktigaste fråga just nu är om USA är berett att stå fast vid sina åtaganden





