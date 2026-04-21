Oklarheter kring sjukdomsfall vid SSAB:s stålverksbygge i Luleå

Fler anställda har insjuknat vid bygget av SSAB:s nya stålverk i Luleå. NCC har anmält fallen till Arbetsmiljöverket samtidigt som orsakerna förblir okända trots mätningar.

Oron sprider sig vid SSAB :s omfattande industriprojekt i Luleå , där bygget av det nya, fossilfria stålverket nu har drabbats av ytterligare komplikationer. Rapporter inkommer om att tre kontorsanställda från NCC , som arbetar i de tillfälliga barackerna på byggområdet, har insjuknat under oklara omständigheter.

Detta tillkommer till den tidigare incidenten då ett 20-tal arbetare uppvisade sjukdomssymptom under vintern och våren, vilket skapade en våg av frågor kring arbetsmiljöns säkerhet och kvalitet vid det stora industriprojektet. Trots omfattande utredningar och intensiva försök att fastställa en gemensam nämnare för alla sjukdomsfall har ingen konkret orsak identifierats ännu. Företrädare för NCC, med pressansvarige Lindevall i spetsen, bekräftar att händelserna har anmälts till Arbetsmiljöverket i enlighet med gällande rutiner för att säkerställa att en korrekt och oberoende granskning genomförs. SSAB, som är huvudaktör i projektet, har vidtagit säkerhetsåtgärder genom att genomföra avancerade gasmätningar i och omkring de moduler som tjänar som tillfälliga kontor. Enligt officiella uttalanden från bolaget har inga förhöjda halter av skadliga ämnen eller gaser uppmätts i luften. SSAB betonar att det framstår som osannolikt att farliga gaser skulle kunna penetrera byggnaderna om de inte först detekterats i den omgivande utomhusmiljön. Trots detta råder en påtaglig osäkerhet kring huruvida arbetsmiljön i barackerna är fullt säkerställd för personalen, vilket lett till att vissa arbeten har pausats eller begränsats. Situationen vid Luleå-projektet har skapat ringar på vattnet långt utanför den omedelbara byggarbetsplatsen. Finansiella analytiker och investerare följer utvecklingen noga, då SSAB:s satsning på fossilfritt stål är en hörnsten i bolagets framtida tillväxtstrategi och har en central betydelse för den gröna industriomställningen i norra Sverige. Att bygget nu drabbas av avbrott och oklarheter kring arbetsmiljön väcker farhågor om potentiella förseningar i tidsplanen, något som kan få ekonomiska konsekvenser. Aktiemarknaden har reagerat med en viss nervositet, även om SSAB:s aktiekurs under dagen visat en viss motståndskraft och stängde med en svag uppgång. Framtiden för projektet beror nu på hur snabbt myndigheter och externa experter kan bringa klarhet i vad som orsakar sjukdomsfallen och om det krävs ytterligare investeringar i säkerhetssystem eller infrastrukturella förändringar i de tillfälliga lokalerna





