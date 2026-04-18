Oklart dödsfall utreds som mord i bostad; norsk man åtalas för dråp; migranter drunknar; Vänsterpartiet vill reformera tandvården; brandrisk i stora delar av landet; skådespelerskan Nathalie Baye död; poliser åtalas för grov fortkörning; fransk kvinna återvänder efter förvar i USA; Trumps balsalsprojekt får nytt hopp

En kvinna i 60-årsåldern har hittats död i sin bostad, och omständigheterna kring dödsfallet gör att polisen utreder händelsen som mord. Samtidigt åtalas en norsk man i 55-årsåldern för dråp på en svensk kvinna i Trollhättan. Flera andra nyheter inkluderar bärgning av kroppar ur havet utanför Libyen, Vänsterpartiets förslag om jämlik tandvård, SMHI:s varningar om stor brandrisk på grund av torka, bortgången av den franska skådespelerskan Nathalie Baye, åtal mot poliser för extrem fortkörning, en fransk kvinnas frigivning efter förvar i USA, och ett besked som kan gynna Donald Trumps planer på en ny balsal i Vita huset.

Polisen larmades strax innan midnatt på fredagen om att en kvinna i 60-årsåldern hittats död i en bostad. Eftersom omständigheterna kring dödsfall et är oklara rubriceras händelsen som mord. En person greps och platsen spärrades av för undersökning, skriver polisen på sin sajt.

Enligt uppgifter befann sig den misstänkte, en man i 60-årsåldern, i bostaden under kvällen och ska själv ha larmat polisen. Detta fall sätter fokus på vikten av snabb polisrespons vid misstänkta brott och den noggranna utredning som följer när omständigheterna är oklara. Utredningen kommer troligen att fokusera på huruvida dödsfallet var en olyckshändelse, ett brott, eller något annat. Den gripne mannen kommer att förhöras grundligt för att klargöra hans roll i det hela. Beslag av föremål och tekniska undersökningar på platsen kommer att vara avgörande för att pussla ihop händelseförloppet.

I ett annat fall har en norsk man i 55-årsåldern åtalats för dråp på en svensk kvinna i Trollhättan under hösten 2024. Den norske åklagaren har öppnat för att begära att mannen döms till förvaring, vilket i praktiken innebär fängelse med möjlighet att förlänga straffet obegränsat om personen bedöms vara för farlig för att friges. Mannen dömdes tidigare under sommaren 2024 till åtta års fängelse för medhjälp till självmord, ett straff han började avtjäna under våren 2025. Han greps av svensk polis i Strömstad hösten 2024.

Enligt uppgifter trodde mannen då att han skulle ta livet av en sjuk kvinna och beskrev sig själv som en 'seriemördare'. Detta är en mycket allvarlig anklagelse och åklagarens yrkande om förvaring signalerar en stor oro för samhällsfaran som mannen kan utgöra. Fallet belyser de komplexa juridiska och etiska frågor som kan uppstå i samband med dödsfall, särskilt när det involverar personer med tidigare domar och ett potentiellt manipulativt beteende. Utredningen och den kommande rättegången kommer sannolikt att undersöka mannens psykiska tillstånd och hans motiv noggrant.

Tragiskt nog har hälsovårdsmyndigheter i Libyen rapporterat att 17 kroppar har bärgats ur havet vid staden Zuwaras kust, som ligger drygt 100 kilometer från huvudstaden Tripoli. Detta är en smärtsam påminnelse om de faror som migranter utsätter sig för i sina försök att nå Europa. Varje bärgad kropp representerar en förlorad mänsklig potential och en familj som sörjer. Incidenten understryker den akuta nödvändigheten av att adressera de grundläggande orsakerna till migrationen och att skapa säkrare vägar för de som tvingas fly sina hem. FN och andra internationella organisationer arbetar ständigt med att försöka förbättra situationen för migranter, men utmaningarna är enorma och kräver globalt samarbete och långsiktiga lösningar. Detta fall avser sannolikt en misslyckad båtresa och visar på de extrema risker som människor tar.

Inom politiken har Vänsterpartiet uttalat sina ambitioner inför kommande valrörelser och eventuella regeringsförhandlingar. Partiet vill driva en reform för att göra tandvården mer jämlik. Förslaget innebär att gratis tandvård återinförs för unga upp till 23 års ålder, samt att tandvården får ett högkostnadsskydd liknande det som finns för vanlig sjukvård. Reformen beräknas kosta omkring 4,5 miljarder kronor. Under en partidagsdebatt presenterades partiets valplattform, som tydligt anger att Vänsterpartiet vill sitta i en kommande regering, annars hotar man att fälla statsministerkandidaten. Denna linje har starkt stöd inom partiet, med endast ett fåtal medlemmar som argumenterat för mjukare skrivningar i regeringsfrågan. Tandvårdsreformen är en viktig fråga för många medborgare, då tandvårdskostnader kan vara en betydande ekonomisk börda. Vänsterpartiets förslag syftar till att minska denna börda och göra mer förebyggande vård tillgänglig för fler.

På en annan front varnar SMHI för stor risk för gräsbränder i stora delar av landet under helgen. Torrt gräs och ökande vindar gör att brandrisken är hög i bland annat nordöstra Dalarna, stora delar av Norrland där snön har smält bort, samt i delar av Stockholms län och Uppland. Meteorologer betonar att kombinationen av torrt väder, sol och vind ökar spridningsrisken dramatiskt, då det gamla fjolårsgräset blir lättantändligt. Allmänheten uppmanas att vara mycket försiktig med öppen eld och att följa lokala eldningsförbud för att förhindra att bränder uppstår. Gräsbränder kan få förödande konsekvenser för både natur och egendom, och det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att minimera riskerna. Brandrisken kan variera dagligen beroende på väderförhållanden.

I kulturvärlden har den franska skådespelerskan Nathalie Baye gått bort i sitt hem i Paris efter en längre tids sjukdom. Baye inledde sin karriär på 1970-talet och fick sitt stora genombrott i början av 1980-talet i Jean-Luc Godards film 'Nu gäller det livet!'. Hon var en hyllad skådespelerska med en lång och framgångsrik karriär, känd för sina mångsidiga roller och sitt starka skådespelartalang. Hennes bortgång innebär en stor förlust för fransk film och teater. Hon lämnar efter sig ett betydande arv av minnesvärda filmer och föreställningar som kommer att leva vidare.

Ett uppseendeväckande fall rör tre män från Luleå som åtalats för att ha kört i hastigheter uppemot 300 kilometer i timmen. Två av de åtalade är poliser. Händelsen inträffade i augusti förra året när motorcyklisterna susade förbi en polispatrull söder om Luleå. En annan patrull kunde mäta en av förarna till 281 kilometer i timmen på en 110-väg. De andra två tros ha kört över 300 kilometer i timmen. När männen senare stoppades visade det sig att två av dem var lediga poliser. Samtliga tre nekar till brott. Fallet är oroande då det involverar poliser som själva har till uppgift att upprätthålla lagen och säkerheten på vägarna. Deras beteende väcker frågor om yrkesetik och förtroendet för poliskåren. Det är nu upp till rättsväsendet att avgöra deras skuld.

En 85-årig fransk kvinna har återvänt till Frankrike efter att ha suttit i amerikanska migrationspolisens förvar i 16 dagar. Kvinnan flyttade till Alabama förra året efter att ha gift sig med en amerikansk krigsveteran som hon träffade på 1950-talet. Efter giftermålet inledde hon processen för att bli amerikansk medborgare. När hennes make plötsligt avled i januari i år stoppades processen, och hon greps den 1 april av USA:s migrationspolis (ICE) för att ha befunnit sig i landet utan giltigt visum. Frankrikes utrikesminister uttryckte oro över händelsen och informerade om att det förekommit 'våldshandlingar' i hennes fall. Det viktigaste var dock att hon var tillbaka i Frankrike, vilket man var glada för. Fallet belyser de ofta stränga immigrationslagarna i USA och de personliga konsekvenserna de kan få för individer, särskilt i sorg.

Slutligen har en appellationsdomstol i Washington hävt ett tidigare beslut som förbjöd Donald Trumps planer på att bygga en gigantisk balsal i Vita husets östra flygel utan kongressens godkännande. Den planerade lokalen är beräknad till närmare 8 400 kvadratmeter, ska rymma 999 gäster och preliminärt kosta omkring 3,7 miljarder kronor, som ska finansieras med privata bidrag. Detta beslut kan innebära ett genombrott för Trumps projekt och öppnar upp för en potentiell kontroversiell expansion av Vita husets faciliteter. Frågan om kongressens godkännande och användningen av historiska byggnader som Vita huset är central i detta fall.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trumps balsalsprojekt delvis godkänt, klimatdemonstration i Stockholm, Trump vill träffa påveDomare ger delvis grönt ljus för Trumps byggprojekt i Vita huset, men balsalen stoppas. Tusentals demonstrerar för klimatet i Stockholm med fokus på äldre deltagare. Trump uttalar sig om ett kommande möte med påven, trots tidigare konflikter.

Nathalie Björn dyker upp på Sveriges träningNamn: Vendela Ögren Gör: Jobbat på Expressen sedan 2020. Skriver om flera olika idrotter. Har de senaste åren bevakat det svenska damlandslaget i fotboll.

Domstol häver förbud mot Trumps balsal i Vita huset – utreds som mord i LimhamnEn appellationsdomstol i Washington har hävt ett förbud mot Donald Trumps planer på att bygga en stor balsal i Vita huset. Projektet, som ska finansieras med privata medel, har mött motstånd och en ideell organisation har stämt administrationen för olagligt rivande. Samtidigt har polisen i Malmö gripit en person efter att en död person hittats i Limhamn, och ärendet utreds som mord. I andra nyheter rapporteras om problem med ett nytt telefonsystem för tågtrafiken som lett till flera avvikelser.

Melania Trumps gåtfulla image: Mellan rockvideo-glamour och politisk strategiEn analys av Melania Trumps offentliga persona, med fokus på hennes agerande kring Epstein-skandalen och hur hon framställer sig själv som en gåtfull och glamorös figur i en tid av politisk turbulens.

– Franska filmstjärnan Nathalie Baye dödNathalie Baye.

Fotboll: Nathalie Björn dök upp med landslaget: ”En stor röst”Landslaget har fått klara sig utan Nathalie Björn. Men landslagsbacken är tillbaka med Sverige – inför mötet med Serbien. – Det är en stor röst i landslaget, säger Julia Zigiotti Olme.

