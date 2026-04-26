Ola Larsmo: Vi är förlorade utan romaner och Lars Ahlin var svensk mästare

Ola Larsmo återvänder till Lars Ahlins författarskap och utforskar hans tidiga liv, radikala jämlikhetstanke och kristna tro. Artikeln belyser hur Ahlins erfarenheter av fattigdom och meningsförlust formade hans unika litterära röst och hans förmåga att se in i människans innersta.

Den unge Lars Ahlin levde ofta utblottad i 1930-talets Sundsvall. Där föddes hans radikala jämlikhet stanke och kristna tro, starkt närvarande i böcker som ”Om” och ”Natt i marknadstältet”.

Ola Larsmo återvänder till en svensk klassiker och utforskar Ahlins tidiga liv och de erfarenheter som formade hans författarskap. Mitt i sin tysta period skrev Lars Ahlin 1970 essän ”In på benet” för BLM, ett avgörande ungdomsminne där han beskriver sin ambition att försörja sig på att sälja ”arbetslöshetsdikter” i Sundsvall. Han beskriver hur han i den folktomma staden upplevde en meningsförlust, men också insåg att det är människan som skapar mening och formas av betydelser.

Denna insikt, som vetter mot mysticismen, blev en grundläggande premiss för hans författarskap. Ahlins uppväxt präglades av fattigdom och en tidig kontakt med både ungkommunistiska idéer och kyrkan. Båda dessa influenser spelade en avgörande roll i hans långa och produktiva karriär som romanförfattare. Han presenteras ofta som den radikala jämlikhetens förkunnare, men vissa kritiker har ifrågasatt jämlikhetens metafysiska drag.

Ahlins romaner, som ”Om” och ”Natt i marknadstältet”, visar dock tydligt detta metafysiska djup. En tidig essä, ”Den ringastes like”, beskriver en meningsförlust som formade honom som människa och författare, och betonar det obotliga missförhållandet i våra liv. Ahlins förmåga att se in i sina romangestalter och avslöja deras dolda motiv är en av hans största styrkor. Det som utmärker Ahlins författarskap är hans förmåga att skildra människans inre liv och de komplexa förhållandena som formar oss.

I romanen ”Om” möter vi huvudpersonen Bengt, som tillsammans med sin svekfulle far vandrar runt i Sundsvall. Genom mötet med den psykiskt sjuka kvinnan ”Stockholmsbåten” tvingas Bengt konfrontera sina egna brister och se sig själv som ett ”vanskapt monstrum”. Detta ögonblick av tunnelseende är typiskt för Ahlins romaner och visar hans förmåga att avslöja människans sårbarhet och komplexitet. ”Natt i marknadstältet” anses vara krönet på hans produktiva femtiotal och är ett exempel på hans mästerliga skildring av det mänskliga tillståndet.

Ahlins verk fortsätter att vara relevanta och utmanande, och hans röst är viktigare än någonsin i en tid präglad av osäkerhet och meningsförlust





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

