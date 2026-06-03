"Oldboy" - En actionfylld och våldsam epos med känslor och blod

En man undkommer efter femton års kidnappning och tar sig an den våldsamma och blodiga uppgiften att hämnas på sina förövare. "Oldboy" är en löst sammanhängande trilogi om hämnd baserad på en manga av Marley Caribou och Nobuaki Minegishi. Filmen vann jurypriset vid Cannes filmfestival och har ett högt betyg på IMDb.
Är en stor favorit. Hans nagelbitande och samtidigt högst känslosamma filmskapande ses i filmer som "Decision to Leave", "The Handmaiden", eller rentav fjolårets fantastiska "Bland regissörens mest älskade filmer".
Hans löst sammanhängande trilogi om hämnd har titlarna "Hämnarens resa", "Oldboy" och "Lady Vengeance". Jag håller personligen alla tre mycket högt, men just "Oldboy" har blivit något av en modern kultklassiker som fortsatt hyllas världen över sedan sin premiär 2003. En man undkommer efter femton års kidnappning och tar sig an den våldsamma och blodiga uppgiften att hämnas på sina förövare. En actionfylld och våldsam epos med känslor och blod sätts i verket under drygt två timmars njutning.
Det hela är baserat på en manga av Marley Caribou och Nobuaki Minegishi. Chan-wooks film nominerades till Guldpalmen vid Cannes filmfestival och vann dessutom jurypriset. Hos IMDb har den ett mycket högt betyg på 8,3 och är även en del av sidans topp 250-lista över tidernas bästa filmer sedan långt bakåt. Han har gjort en lista över de mest intensiva thriller-filmerna gjorda under senaste tjugofem åren.
"Old Boy" placerades här på första plats. Över filmer som "Children of Men", "Black Swan" och "Uncut Gems". Ingen liten bragd.
"Filmen har många nagelbitande sekvenser, våldsam scenografi och en genial twist", skriver Collider. Som cineast är det svårt att inte hålla med. När det begav sig.
"Allt man kan önska sig av en film", skrev vår recensent. Det är en sån där film där nästan varje scen är så snygg att man inte kan slita sig, utan blir helt uppslukad av det som händer på filmen. Med både mycket snygg action och groteska scener målar man upp en riktigt mörk bild av mänskligheten – samtidigt som den har en hel del hjärta bakom allt blod och hämnd.
Jag blir helt klart sugen på att se fler av Chan-wook Parks filmer. Nu kan du se detta actionmästerverk och en lång rad andra exklusiva kvalitetsfilmer hos MUBI
Action Thriller Drama Violence Blood Emotion Film Filmfestival Filmskapande Filmrecension Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrecensioner Filmrec
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kampanj ska lära allmänheten stoppa blödningarSocialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att allmänheten ska lära sig stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Fler uppmanas också donera blod.
Read more »
INSÄNDARE: Arbetsförmedlingen glömmer sitt uppdragMånga med mig är arbetslösa och stretar på, söker jobb, deltar i träffar och möten samt skickar in allt vi gör och har…
Read more »
Jätteattack mot Ukraina – ”Psykologisk krigföring”I en ny omfattande attack med drönare och robotar dödades i Ukraina minst elva personer.
Read more »
Michael Winiarski: Armeniens svåra val mellan Ryssland och EuropaArmenien står inför ett avgörande val – lämna Rysslands inflytande och söka närmare samarbete med EU och USA. Läs om bakgrunden och konsekvenserna.
Read more »
Målvaktarpriser och backfavoriter inför VM i fotbollEn genomgång av billiga men kvalificerade målvakter och försvarare inför fotboll-VM, med fokus på Ecuadors målvakt, Gregor Kobel från Schweiz, Antonee Robinson från USA och en talang från Slavia Prag.
Read more »
Wasteman: En rå och våldsam fängelsefilmRegissören Cal McMau bryter inte ny mark, men gör genren både het och relevant igen med sin debutfilm 'Wasteman'. Huvudrollerna spelas av David Jonsson och Tom Blyth, som båda ger starka prestationer.
Read more »