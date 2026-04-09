Olivia kämpade i nio år – nu inleds rättegången mot Region Skåne om påtvingad förlossning

Efter en lång kamp får Olivia äntligen sin rättsprocess mot Region Skåne, som hon stämde efter en förlossning där barnet pressades ut utan hennes samtycke. Rättegången, som hålls i Kristianstads tingsrätt, är ett resultat av en nio år lång process och fokuserar på frågan om samtycke och kvinnans rätt till sin egen kropp.

Videomaterialet är från 2023. Olivia berättar om den traumatiska upplevelsen vid förlossning en av sitt andra barn på sjukhuset i Lund. Händelsen, som inträffade 2017, har lett till en långdragen rättsprocess där Olivias rättigheter till sin egen kropp står i fokus. I videon delar Olivia med sig av sina känslor och erfarenheter, vilket belyser de svåra omständigheterna kring förlossning en och den efterföljande kampen för rättvisa.

Olivia utsattes för yttre tryck från barnmorskan, vilket resulterade i att barnet pressades ut utan hennes samtycke och utan att det fanns en medicinsk nödsituation som motiverade ingreppet. Detta agerande från vårdpersonalen fick allvarliga konsekvenser och ledde till att Olivia beslutade sig för att stämma Region Skåne för vad hon uppfattade som en kränkning av hennes grundläggande rättigheter. Region Skåne försökte inledningsvis avsluta fallet genom att erbjuda en ekonomisk ersättning på 75 000 kronor. Men Olivia vägrade att acceptera detta erbjudande, då det inte innebar ett erkännande av vårdens eventuella felaktigheter. Hon ville att hennes fall skulle prövas rättsligt för att få upprättelse och säkerställa att liknande händelser inte skulle inträffa igen.Den juridiska processen har pågått i hela nio år, från anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till den kommande rättegången i Kristianstads tingsrätt. Högsta domstolen har nu gett Olivia rätt i frågan om att Region Skåne inte kan stoppa prövningen av hennes fall. Detta är ett viktigt steg framåt i kampen för rättvisa och innebär att Olivia äntligen ser slutet på en lång och krävande resa. Rättegången förväntas nu inledas och kommer att granska detaljerna kring förlossningen och de beslut som fattades av vårdpersonalen. Olivia betonar vikten av att kämpa för sina rättigheter och att skapa medvetenhet kring problematiken kring förlossningsvård. Genom att dela sin historia hoppas hon kunna bidra till att förbättra villkoren för andra kvinnor som genomgår förlossningar. Centrum för rättvisa, som företräder Olivia i fallet, lyfter fram frågan om samtycke och kvinnans rätt till sin kropp som centrala aspekter. De menar att vårdpersonalens agerande utgör en rättslighetsöverträdelse då Olivia inte gav sitt samtycke till det aktuella ingreppet. Alexandra Loyd, talesperson för Centrum för rättvisa, betonar att det handlar om att respektera kvinnans självbestämmanderätt över sin egen kropp.Region Skåne har valt att inte kommentera fallet i detalj förrän rättsprocessen är avslutad. I tingsrättens sammanställning hävdar Region Skåne att ingreppet var en del av normal förlossningsvård och att inget specifikt samtycke utöver det generella samtycke som ges vid ankomst till förlossningsavdelningen behövdes. Denna inställning står i kontrast till Olivias upplevelse och hennes kamp för att få sina rättigheter erkända. Rättegången i Kristianstads tingsrätt blir därmed en viktig arena för att granska dessa olika perspektiv och utreda vad som faktiskt hände under förlossningen 2017. Rättegången kommer förhoppningsvis att leda till klarhet och upprättelse för Olivia, samt bidra till en ökad förståelse för frågorna kring samtycke och kvinnans rättigheter inom förlossningsvården. SVT Nyheter strävar efter att rapportera sakligt och opartiskt. I akuta nyhetslägen prioriteras att förmedla det som är känt, och att tydligt redogöra för vad som ännu inte är bekräftat





