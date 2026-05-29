Oliynykova kritiska till Shnaiders deltagande på French Open: Jämför med Auschwitz-turné

Den ukrainska tennisspelaren Oleksandra Oliynykova uttrycker skarp kritik mot att motståndaren Diana Shnaider, från Ryssland, får delta på French Open under neutral flagg. Oliynykova pekar på Shnaiders tidigare sponsoravtal med Gazprom och påstår gillande av rysk propaganda, och jämför turneringens finansiering med Nazitysklands Auschwitz.

Den ukrainska tennisspelaren Oleksandra Oliynykova , rankad som världens 65:e bästa, uttrycker stark kritik mot deltagandet av ryska och belarusiska spelare unter neutral flagg på French Open .

Under en presskonferens inför sin match mot den ryska spelaren Diana Shnaider, pekar Oliynykova på Shnaiders deltagande i en turnering sponsorad av Gazprom och hävdar att pengarna från sådana företag finansierar Rysslands krig mot Ukraina. Hon jämför situationen med att spela i Nazityskland inför Gestapoofficerare på en turnering anordnad av ett företag som byggde Auschwitz, och påstår att Shnaider också har gillat pro-ryska propagandainlägg på sociala medier, inklusive två inlägg från Margarita Simonyan, chefsredaktör för Russia Today.

Oliynykova kräver att dessa matcher inte borde spelas och uttrycker frustation över vad hon ser som en global tystnad kring Shnaiders handlingar. Hennes uttalanden väcker debatt om politiska manifestationer inom sport och grenens förhållande till Rysslands invasion av Ukraina, samtidigt som tennisorganisationer fortsätter att tillåta neutralt deltaende för ryttare från de båda nationerna under pågående Grand Slam-turneringar





Tennis French Open Oleksandra Oliynykova Diana Shnaider Ryssland Ukraina Gazprom Propaganda Kritik

