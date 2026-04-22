Oljepriset stiger efter nya spänningar i Mellanöstern – Blockad av Hormuzsundet hotar global livsmedelsförsörjning

Ökade spänningar i Mellanöstern driver upp oljepriset över 100 dollar per fat. Incidenter till havs och hotet om en blockad av Hormuzsundet väcker oro för en global livsmedelskris. USA ökar pressen på Irak.

Spänningarna i Mellanöstern fortsätter att påverka den globala oljemarknaden. Under onsdagen steg priset på ett fat Nordsjöolja, Brent, över 100 dollar, med ett högsta pris på 100,6 dollar.

Denna volatilitet har präglat de senaste veckorna, driven av uttalanden från både USA:s president Trump och Irans ledning. Före eskaleringen av konflikten mellan USA och Iran i slutet av februari låg oljepriset under 70 dollar per fat, och nådde som högst cirka 110 dollar under konflikten. Utöver prisökningarna har det rapporterats om incidenter till havs. Irans revolutionsgarde har beskjutit tre fartyg nära Hormuzsundet.

Containerfartyget Epaminondas attackerades nordost om Oman, medan det panamaflaggade fartyget Euphoria besköts närmare Irans kust. Även det schweiziska fartyget Francesca ska ha utsatts för angrepp, men detaljerna kring detta är oklara. Samtidigt har en förlängning av vapenvilan mellan USA, Israel och Iran bekräftats, men president Trump har inte specificerat hur länge den kommer att gälla, med uppgifter om en förlängning på ”tre till fem dagar”. Den potentiella blockaden av Hormuzsundet väcker allvarliga farhågor om en global livsmedelskris.

Experter som Pablo Galante Escobar från Vitol varnar för att högre oljepriser kommer att påverka gödselproduktionen och jordbruket negativt, och att blockaden hindrar exporten av en betydande del av den havsburna handeln med gödsel. Escobar menar att världen befinner sig i en prekär situation och att minskad gödseltillgång kommer att leda till sämre skördar och stigande livsmedelspriser.

Parallellt med detta har USA stoppat leveranser av amerikanska dollar till Irak och fryst säkerhetssamarbetet, i ett försök att pressa landet att upplösa Iranstödda miliser. Internationella ansträngningar för att lösa situationen fortsätter, med möten i London där militära planerare från 30 länder samlas för att diskutera hur man ska skydda Hormuzsundet. FN:s generalsekreterare António Guterres har välkomnat den förlängda vapenvilan som ett steg mot nedtrappning och diplomati.

Förhandlingar mellan Israel och Libanon, med amerikansk deltagande, är också planerade, men USA:s vicepresident JD Vances planerade resa till Pakistan för fredssamtal med Iran har skjutits upp i väntan på ett enhetligt förslag från Iran





