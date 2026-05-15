Oljetankern Sea Owl 1 misstänks ha försökt lura svenska myndigheter med falska dokument

Bakgrunden är misstanken om att fartygets ansvarige har försökt vilseleda svenska myndigheter om i vilket land fartyget är registrerat, den så kallade flaggstaten. Oljetankern Sea Owl 1 misstänks på nytt ha försökt lura svenska myndigheter med falska dokument. Fartyget borde ha släppts i väg, men nu misstänks det vara falskt. Myndigheterna i den tidigare påstådda flaggstaten slog larm om att fartyget inte alls fanns i deras register. Nu har en ny nationalitet för fartyget presenterats: Kamerun. Fartyget skulle släppas i väg. Men även den misstänks vara falsk, vilket har fått Sverige att agera på nytt.

Men även den misstänks vara falsk, vilket har fått Sverige att agera på nytt. – Kamerun har varskott att detta fartyg inte är registrerat i deras fartygsregister, säger, Ann-Sofie Masth, pressansvarig hos Transportstyrelsen. Den fartygsansvarige har överlämnat dokument om den nya påstådda flaggstaten Kamerum. Larmet om den misstänkta bluffen har landat på åklagarmyndighetens bord.

– Jag har inlett en förundersökning om brukande av falsk urkund, grovt brott, säger senior åklagare Adrien Combier-Hogg och uppger att en rad utredningsåtgärder nu ska vidtas. Strax efter klockan 20:30 torsdagen den 12 mars 2026 bordade Kustbevakningen tankfartyget. Insatsen var planerad och genomfördes av Nationella insatsstyrkan tillsammans med Kustbevakningens bordningsgrupp och polisflyget. Bakgrunden till ingripandet var misstankar om att fartyget förde falsk flagg och uppvisade allvarliga brister i sjövärdigheten.

Fartyget, som är en 228 meter lång oljetanker, seglade officiellt under komorisk flagg, men myndigheterna i Komorerna bekräftade skriftligen att fartyget inte finns i deras register. Sea Owl 1 identifieras som en del av den ryska ”skuggflottan” och finns med på EU:s och Storbritanniens sanktionslistor på grund av transport av ryska oljeprodukter - som ytterst finansierar den ryske presidenten Vladimir Putins krig mot Ukraina. Befälhavaren, en 54-årig rysk medborgare greps den 13 mars och häktades senare.

Brottsmissankarna: på sannolika skäl misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott, samt brott mot sjölagen. Men det gick inte att bevisa att han känt till att dokumenten var falska. Därför lades utredningen mot honom ned och han släpptes. Transportstyrelsen utfärdade ett internationellt nyttjandeförbud, vilket innebär att fartyget hålls kvar till ankars utanför Trelleborg i väntan på att dess legala status och säkerhetsbrister utreds





Ryska fartyget Ursa Major kan ha burit på reaktordelarDet ryska fartyget Ursa Major, som sjönk i Medelhavet i december 2024, verkar ha varit lastat med komponenter till atomreaktorer för ubåtar.

– Misstänkta skuggfartyget blir kvar i TrelleborgEtt av de misstänkta ryska skuggfartygen som bordats utanför Trelleborg, Sea Owl 1, blir fortsatt kvar, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Beslagtaget skuggfartyg kan hamna i UkrainaFartyget Caffa, som misstänks tillhöra ryska skuggflottan, kan hamna i ukrainsk ägo, rapporterar TV4.

