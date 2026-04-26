Olof Franzén fortsätter få felaktiga böter från Italien – trots avställd bil

Olof Franzén drabbas återigen av felaktiga böter från Italien , trots att fordonet som påstås vara inblandat är avställt. Denna gång handlar det om ett krav på drygt 340 euro, som skickats via ett tyskt inkassobolag, Debtist.

Franzén har tidigare upplevt liknande problem där han fått böter kopplade till ett fordon som inte är hans. Inkassobolaget har skickat tre betalningskrav med en tydlig uppmaning: betala omedelbart, annars riskerar du rättsliga åtgärder. Det mest anmärkningsvärda är att handlingarna som följt med kraven saknar grundläggande information som originalboten, registreringsnummer och uppgifter om vilket fordon det faktiskt gäller. Franzén uttrycker sin frustration över situationen och beskriver den som oerhört tröttsam och respektlös.

Han påpekar att det är oacceptabelt att skicka ut sådana krav utan att ens ha grundläggande information om ärendet. Detta är inte första gången Franzén drabbas av liknande problem. Tidigare har Expressen rapporterat om hur han under en längre tid mottagit fortkörningsböter från Italien. Vid den tidpunkten visade det sig att bilen på fartkamerabilden var en Suzuki med ett registreringsnummer som liknade ett svenskt.

Inkassobolaget förklarade då att misstag kan uppstå på grund av att vissa utländska registreringsnummer är förvillande lika svenska. Franzén påpekade då att böterna skickats till honom under lång tid utan att någon kontroll utförts för att säkerställa att det var rätt bil. Han försöker nu kontakta Pisa kommun för att få underlaget granskat och förklara att han inte kan godkänna fakturan. Experter rekommenderar generellt att man inte betalar sådana krav omedelbart, utan istället begär underlag och bevis.

Vid behov bör man kontakta myndigheter eller en jurist. Franzén har redan varit i kontakt med polisen i Visby, men de kunde inte erbjuda någon hjälp. De föreslog att han skulle skicka en faktura tillbaka för all tid han lagt ner på att hantera ärendet. Han beskriver situationen som nonchalant och dålig.

När Expressen kontaktar Pisa kommun får de ett svar från SEPI, bolaget som hanterar överträdelser åt kommunen. SEPI avfärdar inte att de hanterar ärendet, men vägrar att lämna ut handlingar med hänvisning till integritetsskäl. De vill endast lämna ut handlingar till den direkt berörda personen eller någon med fullmakt.

Franzén hoppas nu att processen till slut kan leda till någon form av upprättelse och att en ny granskning av underlaget kan avslöja hur böterna fortsatt kunnat skickas till honom, trots att han aldrig ens har varit i Italien. Han vill förstå hur detta systemfel kan fortsätta och hoppas på en permanent lösning för att undvika framtida problem





