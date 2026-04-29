Olof Lundhs bok om svensk fotboll revideras efter VM-kvalet

Efter ett oväntat VM-kvalificering har Olof Lundh tvingats revidera sin kommande bok om svensk fotboll. Boken skildrar kaoset inom Svenska fotbollförbundet och landslagets dramatiska vändning.

Svensk fotboll har genomgått en turbulent period, präglad av sportsliga misslyckanden och interna strider. Efter ett kval som slutade i besvikelse, med förnedrande förluster mot Kosovo och en sista plats i gruppen, verkade drömmen om VM-spel avlägsen.

Viktor Gyökeres avgörande mål mot Polen i playoff-matchen förändrade dock allt och tvingade författaren Olof Lundh att revidera sin kommande bok. Lundhs ursprungliga titel, ”Den förlorande generationen – Berättelsen om revolutionen som sänkte svensk fotboll”, speglade den pessimistiska synen på landslagets chanser. Men efter den oväntade vändningen beslutades det att boken skulle uppdateras med playoff-spelet och en mer hoppfull ton.

Lundh erkänner att sannolikheten för att slå både Ukraina och Polen efter det misslyckade VM-kvalet var låg, men att han var beredd att ompröva sina slutsatser om laget skulle lyckas. Han beskriver processen som en del av charmen med att skriva en bok som utvecklas fram till sista stund.

Den nya titeln, ”Allt eller inget – Berättelsen om revolutionen som höll på att knäcka svensk fotboll”, fångar den dramatiska vändningen och den osäkerhet som präglat svensk fotboll under de senaste åren. Boken granskar kaoset inom Svenska fotbollförbundet, från Fredrik Reinfeldts val till förbundsordförande 2023 till den uppmärksammade sparkningen av förbundskapten Jon Dahl Tomasson efter kvalfiaskot. Lundh beskriver en tid av uppslitande maktkamp och hårda tag inom förbundet, en period som har skakat om svensk fotboll i grunden.

Även om VM-kvalificeringen ger en ljuspunkt, tar den inte bort de problem och utmaningar som förbundet har stött på. Lundh lovar att boken kommer att innehålla intressanta inblickar och nyheter som inte tidigare har offentliggjorts. Han antyder att det finns mycket mer att berätta om de interna striderna och de beslut som har fattats inom förbundet.

Boken kommer att ge en detaljerad bild av de händelser som har format svensk fotboll under de senaste åren och de konsekvenser de har haft för sporten. Lundhs bok är inte bara en berättelse om sportsliga framgångar och misslyckanden, utan också en analys av de strukturella problem som har plågat svensk fotboll. Han undersöker hur maktkampen inom förbundet har påverkat landslagets prestationer och hur besluten som har fattats har påverkat sportens utveckling.

Boken kommer att vara av intresse för alla som följer svensk fotboll och som vill förstå de utmaningar som sporten står inför. Den kommer att ge en unik inblick i de interna processerna inom förbundet och de personliga berättelserna bakom de stora händelserna. Lundh betonar att boken är ett reportage och att han har varit beredd att kasta om och revidera sina slutsatser under skrivprocessen.

Detta gör boken till en dynamisk och aktuell skildring av svensk fotboll, som speglar de snabba förändringar som har skett inom sporten. Boken är ett viktigt bidrag till debatten om svensk fotbolls framtid och de åtgärder som måste vidtas för att säkerställa sportens långsiktiga framgång





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gärningsman gripen efter skottlossning vid korrespondentmiddag i WashingtonEn misstänkt gärningsman greps efter att ha stormat en korrespondentmiddag i Washington och skjutit en Secret Service-anställd. Donald Trump fördes i säkerhet. Händelsen har lett till en våg av konspirationsteorier på sociala medier.

Read more »

Sven-Olof Johansson ökar i Fastpartner för 11 MkrFastighetsbolaget Fastpartners styrelseordförande Sven-Olof Johansson har köpt cirka 278.000 aktier i fastighetsbolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more »

Gotlandsbolaget i motvind efter kraftigt minskad ersättningErsättningen från Trafikverket för Gotlandstrafiken halveras nästan, vilket skapar stora utmaningar för Gotlandsbolaget. Bolaget måste nu effektivisera verksamheten och integrera sina förvärv för att klara av den ekonomiska påfrestningen.

Read more »

Granqvists skräckexempel på ledarskap: 'Spelare mådde inte bra' - Lundhs PodcastAndreas Granqvist gör sitt tredje år som tränare. I sitt ledarskap har han tagit efter vissa av sina gamla tränare - och sållat bort dem som gick för långt. - Spelare mådde inte bra för att det var för hårt och personligt, berättar Granqvist i podcasten Lundh.

Read more »

FCC granskar Disney/ABC efter Trump-kritik och häst hittad efter jordskredUSA:s medieverk FCC utreder Disney och ABC:s sändningstillstånd, officiellt gällande mångfald och inkludering, men granskningen kommer efter krav från Donald och Melania Trump om att sparka en komiker. Samtidigt har en häst som försvann i ett jordskred på Hisingen hittats död.

Read more »

Granqvist om 'JDT:s' fiasko - och Potters succé: 'Gick tillbaka' - Lundhs PodcastHerrlandslaget slopade Jon Dahl Tomassons fotboll och gick tillbaka till dess rötter under Graham Potter. Det tror Andreas Granqvist låg bakom VM-platsen. - Trygghet och stabilitet är viktigt i landslaget, säger Granqvist i podcasten Lundh.

Read more »