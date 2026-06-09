"Om skrivande" av psykoanalytikern och Arche-redaktörensin: En bok om vikten av att skriva och läsa

Psykoanalytikern och Arche-redaktörensin bok "Om skrivande" är en hyllning till skrivande och läsning. Johansson upprepar gång på gång hur viktigt det är att skriva och läsa, men kritiseras för att hans betraktelser snarare återspeglar myndighetsutövningens skrivande än litteraturens.

RECENSION. Det "självklara finns det sällan anledning att skriva om". Så sant som det är sagt. Men efter att ha sagt denna självklarhet fyller psykoanalytikern och Arche-redaktörensin bok med självklarheter: hans "Om skrivande" upprepar gång på gång hur bra och viktigt det är att skriva och läsa.

"Om skrivande" är som buren av ett tålmodigt, lätt medlidsamt leende, när Johansson i korta stycken turnerar och upprepar vikten av att skriva och läsa. Om terapeutisk eller prästerlig, han hävdar att läsning "kan föra med sig att vi i denna värld höjer oss över det jordiska.

". Och jag som trodde att läsningen skulle låta mig lära känna den jordiska verkligheten. Det skrivande som kan föra oss upp till den överjordiska transcendensen måste, menar Johansson, till skillnad från det "babbel" som präglar tidningar som, antar jag, Expressen, vara "ansvarsfullt", "omdömesgillt", "ansvarsmedvetet", "rimligt", och präglas av "noggrannhet". Då kan läsandet av denna skrift leda till en "överjordisk gemenskap att dela".

Men beskriver inte Johanssons ord snarare myndighetsutövningens skrivande än litteraturens? Jag känner inte igen den starka, talande litteraturen i Johanssons betraktelser. Johansson har ju rätt i att man bör och måste (ja, boken är full av de orden: här pågår ett tvångsarbete) tala på allvar. Alltså skall jag inte raljera.

Men jag hittar i "Om skrivande" egentligen bara en enda idé som vore värd att utveckla: Johansson ser det skrivna och lästa som en byggnad att vistas och bo i. Så i stället för att trivialisera sina läsefrukter frånkunde han ha tagit sin tanke på allvar, prövat den, och byggt sig en text för läsaren att bo i.

Men den överjordiska tvångsgemenskap "Om skrivande" betecknar med ett aldrig klarlagt men ständigt upprepat "vi" vill denna skrivande läsare gärna slippa infogas i. Ansvarsmedveten noggrannhet förväntar jag mig av sjukvården – av litteraturen vill jag ha något annat





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Skrivande Läsning Litteratur Psykoterapi Arkitektur

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