Omfattande IT-störning slog ut vården i Region Sörmland

En stor IT-störning drabbade Region Sörmland under onsdagen, vilket påverkade journalsystem, webbplatser och vårdcentraler. Systemen var nere i flera timmar innan de kunde återställas. En utredning har startats för att fastställa orsaken till problemet.

Region Sörmland upplevde under onsdagen en omfattande IT-störning som förde organisationen in i stabsläge. Problemen, som började under dagen, påverkade kritiska system som regionens externa webbplatser, intranät och framför allt journalsystemet Cosmic .

Störningen spred sig till samtliga sjukhus och vårdcentraler inom regionen, vilket skapade betydande utmaningar för vårdpersonalen och patienterna. En direkt konsekvens av att journalsystemet var otillgängligt var att läkare och sjuksköterskor inte kunde få tillgång till patienters medicinska historik, vilket försvårade diagnos och behandling. Möjligheten att förnya recept eller beställa provsvar försvann också, vilket ytterligare komplicerade vårdarbetet. Incheckningsautomaterna på Nyköpings lasarett slutade fungera, vilket skapade ytterligare problem för patienter med förbokade besök.

Personalen tvingades under större delen av dagen förlita sig på reservsystem för att kunna fortsätta vården, vilket var en tidskrävande och ineffektiv lösning. Regionen informerade vid 11.30-tiden om att störningen orsakades av ett nätverksfel och att det initialt inte fanns någon uppskattning av när problemet skulle kunna lösas. Situationen var allvarlig och krävde snabba åtgärder för att minimera påverkan på patientvården. Läkare som Ludvig Cokorilo, verksam vid vårdcentralen Bagaregatan, beskrev hur de tvingades arbeta utan tillgång till viktig patientinformation.

Han förklarade att de inte kunde läsa om patienternas tidigare sjukdomshistoria, vilket är avgörande för att kunna ge en säker och effektiv vård. ST-läkare Charlotte Askeland, som gjorde sin första dag på öppenvården inom psykiatrin i Nyköping, berättade för Dagens Medicin om hur hon tvingades skumma igenom journaler och skriva ner information på papper för att kunna träffa sina patienter. Hon betonade att de fick försöka genomföra besöken så gott det gick under de rådande omständigheterna.

Kommunikationen inom regionen var också påverkad, då e-postmeddelanden inte kunde läsas och informationen främst spreds via tv-skärmar. Personalen vittnade om att datastrul hade förekommit tidigare, men att det aldrig hade varit så omfattande som denna gång. De var tvungna att förklara för patienterna att recept och sjukintyg eventuellt skulle behöva hanteras digitalt dagen efter. Lyckligtvis kunde regionen meddela vid 13.30-tiden att IT-systemen återigen fungerade som vanligt.

Fredrik Gustavsson, pressansvarig vid Region Sörmland, bekräftade att personalen nu kunde återgå till sina vanliga rutiner. Trots att problemet nu är löst, har regionen initierat en utredning för att fastställa den exakta orsaken till störningen. Fredrik Gustavsson försäkrade att det inte handlade om yttre påverkan, vilket utesluter en cyberattack eller liknande. Utredningen kommer att fokusera på interna faktorer och systemfel för att förhindra att liknande incidenter inträffar i framtiden.

Denna händelse understryker vikten av robusta IT-system och beredskapsplaner inom vårdsektorn. Ett avbrott i IT-systemen kan få allvarliga konsekvenser för patientvården och kräver därför snabba och effektiva åtgärder för att minimera skadan. Region Sörmland kommer nu att analysera händelsen i detalj för att identifiera förbättringsområden och stärka sin IT-infrastruktur. Det är avgörande att regionen lär sig av denna erfarenhet för att säkerställa en fortsatt högkvalitativ och säker vård för sina invånare.

Denna incident visar också på vårdpersonalens förmåga att anpassa sig och fortsätta vården trots svåra förhållanden





Region Sörmland IT-Störning Cosmic Journalsystem Vård Nätverksfel

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Omfattande brand efter attack mot rysk oljeanläggningUkraina har för tredje gången på två veckor attackerat en oljeanläggning i Tuapse i Ryssland. Kraftiga bränder har uppstått på platsen.

Read more »

IT-problem i Region Sörmland och nyheter från idrottsvärlden och EURegion Sörmland drabbas av omfattande IT-problem som påverkar både interna system och tillgången till vård. Samtidigt flyttar stavhoppsstjärnan Armand Duplantis till Monaco och EU:s import av fossila bränslen har ökat kraftigt efter kriget i Iran.

Read more »

Livstidsstraff för gängkriminell och it-problem i SörmlandEn 23-åring döms till livstids fängelse för grova brott kopplade till våldsvågen i Stockholm. Samtidigt drabbas Region Sörmland av omfattande it-problem och börsen backar. Nyheter om Armand Duplantis flytt till Monaco.

Read more »

Börsen backar – it-problem i Sörmland och flygkrasch i AustralienStockholmsbörsen fortsätter att falla, samtidigt som Region Sörmland kämpar med it-problem och en flygkrasch inträffat i Australien. Dessutom rapporteras om politiska spänningar i USA och falska sedlar i Skåne.

Read more »

IT-problem lamslår Region SörmlandEtt omfattande IT-problem påverkar Region Sörmlands hemsida, journalsystemet Cosmic och interna system. Regionen har gått upp i stabsläge och verksamheterna använder reservrutiner. Digital incheckning på Nyköpings lasarett fungerar inte.

Read more »

Region Sörmland i stabsläge efter omfattande IT-problemRegion Sörmland har gått upp i stabsläge efter omfattande it-problem, som bland annat slagit ut sjukvårdens journalsystem.

Read more »