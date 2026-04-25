Omfattande polisinsats, olyckor, skottlossning och vattenläckor – här är nyhetsläget

En sammanfattning av dagens nyheter som inkluderar en polisinsats i Linköping, en trafikolycka i Örebro, skottlossning i Mali, problem med sengångare i Florida, nyheter från tv-serien 'The White Lotus', en vattenläcka, en brand, politiska uttalanden om matmomsen och energikrisen, samt rapporter om attacker mot fartyg och en makaber upptäckt i Colorado.

Under förmiddagen genomförde polisen en omfattande insats i Linköping efter att en person observerats med ett föremål som liknade ett vapen på en buss. Larmet ledde till att polisen stoppade bussen för kontroll.

Utredningen visade dock att det inte handlade om ett farligt vapen, utan troligen en bandyklubba, enligt polisen. Parallellt med detta inträffade en trafikolycka i Örebro där en cyklist kolliderade med en bil. Cyklisten fördes till sjukhus med skador av oklar omfattning. Samtidigt rapporterades om skottlossning i Mali, nära huvudstaden Bamako och dess internationella flygplats, samt i Kati, där militärjuntans ledare bor.

Vittnen och säkerhetskällor bekräftar skottlossningen från flera områden. I Florida har många sengångare dött på grund av undermåliga förhållanden i ett förvar. Ägaren förnekar anklagelserna och skyller på ett svårdetekterbart virus. Skådespelerskan Helena Bonham Carter kommer inte att medverka i den fjärde säsongen av ”The White Lotus” då rollfiguren inte passade in i inspelningsmiljön och rollen skrivs om.

Svenska Frida Gustavsson och norska Tobias Santelmann är klara för rollistan. Vidare har en vattenläcka i en huvudledning påverkat vattenförsörjningen för 30 000 invånare i en kommun. Kommunen meddelar att vattnet snart är tillbaka efter att läckan isolerats och vattnet omlagts. Vattnet kan initialt vara missfärgat på grund av rost, vilket är ofarligt.

En brand har också bekämpats med hjälp av räddningstjänst, Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet, utan att spridning skett till andra fastigheter. Magdalena Andersson (S) öppnar för att behålla den tillfälligt sänkta matmomsen om det ekonomiska läget förblir tufft och föreslår även ett förslag om korttidsarbete för att hantera energikrisen. I Stilla havet har två personer dödats i en attack mot ett fartyg som misstänks ha transporterat narkotika, vilket är en del av en serie amerikanska attacker mot påstådda narkotikahandlare.

Kritiker ifrågasätter lagligheten i dessa attacker. Slutligen har en före detta begravningsentreprenör i Colorado dömts till 30 års fängelse för att ha hjälpt sin exmake att gömma undan nästan 200 lik, som hittades staplade på varandra i en byggnad





