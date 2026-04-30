Omfattande sökinsats efter försvunnen skolklass – och andra nyheter

En skolklass är försvunnen i Norge, Viaplay förlorar Champions League-rättigheter, en allvarlig trafikolycka i Stockholm, stigande oljepriser och flera andra nyheter sammanfattas.

Flera händelser har rapporterats under de senaste dagarna. Polisen har inlett en omfattande sökinsats efter 30 elever och två lärare som befinner sig i ett område med dålig täckning i Norge , nära Gamle Holmvassbu.

Skolklassen uppges vara vid stugor och tälta i området. Kommunikationen är bruten och polisen är för närvarande oförmögen att fastställa vad som har hänt. Samtidigt har Viaplay meddelat att de förlorar sändningsrättigheterna till Champions League i fotboll för den svenska marknaden efter säsongen 2026–2027, trots att de säkrat rättigheterna i Danmark fram till 2031. Företaget betonar att de gör strategiska prioriteringar för varje lokal marknad.

I Stockholm har en allvarlig trafikolycka inträffat där en skåpbil och en SL-buss kolliderat frontalt på Hornsgatan. Bussen hamnade i mötande körfält och det fanns passagerare ombord. Detta har lett till omfattande trafikstörningar och omläggning av busstrafiken. Flygbränslekostnaderna för Air France-KLM, som även är storägare i SAS, förväntas öka med 2,4 miljarder dollar i år på grund av konflikten i Mellanöstern, vilket påverkar deras planerade flygkapacitet.

En kvinna i 60-årsåldern i Stockholm har blivit lurad på över 100 000 kronor genom en bluffannons på internet och ett fjärrstyrningsprogram installerat på sin dator. Händelsen utreds som grovt bedrägeri. Peter Carlsson, tidigare vd för Northvolt, har erkänt att bolaget kanske var för kaxigt innan konkursen. I Göteborg har en pojke i övre tonåren gripits efter att ha kastat ifrån sig ett misstänkt farligt föremål i samband med att han försökte undvika en polispatrull.

Oljepriserna har stigit tydligt på grund av blockader i Hormuzsundet och avvaktan på förhandlingar mellan USA och Iran. I Bolivia har minst nio personer omkommit och 22 skadats i en bussolycka. Libyska Röda halvmånen har återfunnit 17 döda och räddat sju personer från en båt utanför Libyen, vilket tyder på att det rör sig om migranter. Slutligen rapporteras att Saudiarabiens statliga investeringsfond kommer att sluta finansiera LIV-touren





