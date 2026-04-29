Omfattande stambyte i BRF Ängsvallen – ett lyckat samarbete

BRF Ängsvallen genomförde en stor stambyteprojekt i sina 343 lägenheter med hjälp av Riksbyggen. Projektet krävde noggrann planering, effektiv logistik och en stark kommunikation med de boende för att minimera störningar och skapa trygghet.

BRF Ängsvallen har genomfört en omfattande stambyteprojekt i sina 343 lägenheter efter år av mindre läckor och återkommande vattenskador. Beslutet att genomföra renoveringen var oundvikligt efter en noggrann statuskontroll och granskning av äldre rapporter.

Föreningen valde att samarbeta med Riksbyggen, som redan skötte den tekniska förvaltningen, för att hantera det komplexa projektet. En central del av strategin var att använda ett av de 21 byggnaderna som testhus för att finslipa metoder och rutiner innan arbetet fortsatte i de övriga. Detta pilotprojekt möjliggjorde justeringar av tidsplaner, logistik och arbetsrutiner, vilket ledde till snabbare och mindre störande etapper. Utöver de tekniska utmaningarna var det avgörande att skapa trygghet bland de boende.

Styrelsen och Riksbyggen satsade på återkommande informationsmöten, nyhetsbrev och ett öppet kontor för att bemöta oro och svara på frågor. För att minimera påverkan på vardagen erbjöds evakueringsbodar, dusch- och toalettbodar samt tillfälliga handfat. Riksbyggen tillhandahöll även ersättningsförråd. Trots noggrann planering krävde projektet tålamod på grund av den komplexa logistiken med hundratals lägenheter, flera entreprenörer och parallella etapper.

Varje lägenhet tog mellan sex och åtta veckor att färdigställa, och arbetet pågick under totalt två år. Reaktionerna från de boende har varit överväldigande positiva i takt med att husen färdigställts. Adrian Muresan, ordförande i BRF Ängsvallen, betonar vikten av att ta in professionell hjälp och lyfter fram Riksbyggens höga kvalitet och professionalism. Han rekommenderar starkt att investera i stöd från en erfaren byggherre för att säkerställa ett framgångsrikt stambyteprojekt.

Riksbyggen, som är ett rikstäckande kooperativt företag, förvaltar över 100 000 hyreslägenheter och 200 000 bostadsrätter i över 4 400 bostadsrättsföreningar och har ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Projektet visar på vikten av proaktivt underhåll och långsiktig planering för att undvika omfattande vattenskador och säkerställa en hållbar boendemiljö





BRF Ängsvallen genomför omfattande stamrenoveringBRF Ängsvallen har genomfört en stor stamrenovering efter återkommande vattenskador i de 343 lägenheterna. Projektet genomfördes i etapper med ett testhus för att optimera arbetsprocessen och minimera störningar för de boende. Fokus låg även på att skapa trygghet hos de boende under byggtiden.

Read more »

BRF Ängsvallen genomför omfattande stamrenoveringEfter återkommande vattenskador beslutade BRF Ängsvallen att genomföra en stamrenovering i sina 343 lägenheter. Projektet genomfördes i etapper med ett testhus för att optimera arbetsprocessen och minimera störningar för de boende. Kommunikation och trygghetsskapande var också viktiga delar av renoveringen.

Read more »

BRF Ängsvallen genomför omfattande stamrenoveringBRF Ängsvallen har genomfört en stor stamrenovering efter återkommande vattenskador i de 343 lägenheterna. Projektet genomfördes i etapper med ett testhus för att optimera arbetsprocessen och minimera störningar för de boende. Kommunikation och trygghetsskapande var också viktiga delar av renoveringen.

Read more »

