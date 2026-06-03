Omgående drönarattacker i Ryssland och Ukraina: S:t Petersburgs oljeterminal träffad och flera döda i Donetsk

En massiv drönarattack mot S:t Petersburgs oljeterminal och andra mål i Ryssland samt en separat attack i Donetsk har lämnat flera skadade och döda. Ukrainas president varnar för fortsatta attacker och betonar behovet av robotförsvar och Patriot-luftvärn. Attackerna inträffade före Spief-forumet och medan Zelenskyj förbereder sig för G7-toppmötet.

Under natten till tisdagen genomfördes en omfattande attack mot Ryssland med användande av drönare. Enligt Leningradregionens guvernör Aleksandr Drozdenko skjöts ned cirka 60 drönare, och han varnade för att mobilt internet kan påverkas.attacken riktades bland annat mot S:t Petersburgs oljeterminal, en av Ryssland s största och viktigaste.

Bilder på sociala medier visade öppna lågor och svarta rökmoln från lokalerna. Skadeläget är oklart; medan Drozdenko uppger att inga uppgifter om personskador finns, anger S:t Petersburgs borgmästare att flera skadats. Attacken inträffade timmar före det internationella ekonomiska forumet Spief, kalla för Putins Davos, där bland andra Kinas vicepresident och Saudiarabiens energiminister skulle delta. I den av Ryssland ockuperade delen av Donetsk i östra Ukraina dödades sju personer i en separat drönarattack mot en buss, enligt ryska myndigheter.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj varnade för att ytterligare storskaliga attackerna kan komma att inträffa. Han underströk behovet av ett europeiskt robotförsvar och amerikanska luftvärnssystem som Patriot för att skydda Ukraina mot ryska angrepp. Zelenskyj kommer också att delta på G7-toppmötet i Frankrike där han ska diskutera krigsdiplomati och luftvärn. Zelenskyj varnade ytterligare för att ukrainska tillverkare av missiler kan bli måltavlor för ryska attacker och propaganda, eftersom Kreml ser deras tekniska framsteg som ett hot.

För att öppna förhandlingskluster med EU krävs enighet bland medlemsländerna; det första klustret handlar om krav på demokrati, rättssäkerhet och grundläggande fri- och rättigheter. Samtidigt angreps det ryska oljeraffinaderiet i Ilsky i Krasnodar med följd av en brand. Enligt nyhetsbyrån Reuters kan underrättelsetjänsten ha varnat för Ytterligare attacker. Explosioner hördes i flera delar av Ukraina under natten, med minst nio döda och många skadade bara timmar efter attattackerna startat





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