Omsorg om at bevare insulinproduktion kan gøre diabeteslivet mere forudsigeligt

Studier undersøgelser næste celler baseret cell terapi, ideen er at påvirke immunforsvaret, således at de resterende insulinproducerende celler gemmes længere. Behandlingen gives som en infusion med deltagere får enten stamceller eller placebo. Planen er ikke at erstatte insulin, men at bremse processen, som ødelægger kroppens egen produktion. Tidligere resultater viser, atpatienter der fik behandlingen, i gennemsnit beholde mere af deres egen insulinproduktion sammenlignet med kontrolgrupperne. I flere tilfælde beskriver deltagere og deres familier en tydelig forskel i hverdagen, ikke kun i værdi, men hvor livet fungerer.

Typ 1-diabetesen är en autoimmun sjukdom, der kroppens immunsvar angriper insulinproducere celler. Efter en diagnose kan der ofte forekomma en viss egen insulinproduktion, men den reduceres gradvist.

Blodsukkeret kan hurtigt ændre sig efter mad, fysisk aktivitet, stress eller uden klar årsag. For mange familier betyder det, at nattetiden ofte bliver afbrudt af alarmer, der varner for høje eller lave værdier. De dage kræver ofte nonstop opmærksomhed, da der skal træffes mange beslut, når det gælder skole, træning, udflugter og måltider. Det er mange små beslut hele tiden.

Det er svært at forklare for nogen, der ikke lever med diabetes





